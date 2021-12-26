Безкоштовна путівка в санаторій: хто має право та як отримати

Путівка до санаторію. Кого держава фінансує на 100%?

Курорт: комусь – безплатно, комусь – компенсація 300 грн, а комусь – нічого

На території України працюють понад сім сотень санаторно-курортних закладів. Кожен з них спеціалізується на лікуванні певних захворювань. З проблемами нервової та дихальної систем приймають санаторії біля моря чи в гірській місцевості. Хвороби шлунково-кишкового тракту лікують у санаторіях Закарпаття, Полтавської, Львівської та Харківської областей, ці регіони багаті на мінеральні води. На проблемах опорно-рухового апарату спеціалізуються грязелікувальні санаторії Карпат, Одеси і Запорізької області.

За гроші можна придбати путівку в будь-який санаторій – в середньому ціни коливаються від 800 до 1200 грн за добу, мінімальний термін лікування мав би складати не менше 12 днів. Тобто вартість путівки на 12 днів обійдеться від 10-11 тисяч грн – це в рази більше ніж місячний дохід більшості пенсіонерів країни, тому для них курорт недоступний.

У бюджеті держави на санаторне лікування за різними програмами в 2021 році загалом виділено понад 600 млн грн. Чи достатньо цього? Оцінити дуже просто. Оздоровлення потребують не лише інваліди чи чорнобильці, практично всі люди похилого віку з хронічними захворюваннями потребують такого лікування. Якщо взяти до уваги, що в Україні лише пенсіонерів 10,6 млн, то в рік на кожного з них припадає по 50-60 грн «санаторних» грошей від держави.

«Главком» звернувся до міністра соціальної політики Марини Лазебної за поясненням: хто ж має право на безоплатне санаторно-курортне лікування і як дістати таку путівку. Нині організацією санаторно-курортного лікування займається створена в 2020 році Національна соціальна сервісна служба України, координацію якої здійснює Мінсоцполітики. Редакція отримала відповіді Нацслужби на поставлені запитання – з ними повністю можна познайомитися тут:

Лікування у санаторіях.

Національна соціальна сервісна служба пояснює, хто має право на пільги

(для ознайомлення натисніть на зображення)

Але щоб читач не заплутався в бюрократичних сплетіннях та поясненнях, «Главком» вибрав головні меседжі чиновників. Вони будуть важливі для тих, хто сподівається на безкоштовну путівку в оздоровницю або хоча б на компенсацію частини її вартості. Отже, чи реально поїхати на курорт за державний кошт: на які закони потрібно посилатись, відстоюючи свої права, і в які двері стукати?

Хто має право на безкоштовну путівку

В Україні право на безкоштовний санаторно-курортний відпочинок мають особи з інвалідністю та особи з особливими заслугами перед державою.

Станом на початок 2021 року чисельність осіб, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, становить:

осіб з інвалідністю – 137,9 тис. осіб;

осіб з особливими заслугами перед Україною – 20 осіб.

Хто ще може претендувати на таку безкоштовне лікування у санаторіях?

Право на безоплатне санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету мають особи, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Чи мають право пенсіонери та ветерани праці на безоплатні путівки?

За даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, на 01.01.2021 загалом в Україні видано посвідчення «Ветеран праці» понад 3,018 млн осіб – це громадяни, які мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок та вийшли на пенсію.

Всього на початок 2021 року в Україні було 10,6 млн пенсіонерів (в 2016 – 12,3 млн).

Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» не передбачає надання безоплатних путівок ветеранам праці за рахунок бюджетних видатків. Натомість ветеранам праці передбачено переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Також законом передбачено компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам праці.

Водночас відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», органам місцевої влади надано право встановлювати за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткові до визначених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення.

Згідно з Бюджетним кодексом України, передбачено видатки місцевих бюджетів, що можуть проводитися з усіх місцевих бюджетів, зокрема, на передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам праці.

Тобто держава визнає, що не спроможна оздоровлювати ветеранів праці своїми силами і радить вимагати відповідних пільг від місцевої влади.

Яка гранична вартість путівки санаторно-курортного лікування встановлена в 2021 році?

Для осіб з інвалідністю гранична вартість путівки визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту та за погодженням з Мінфіном.

Цього року наказом затверджено такі цифри:

для осіб із інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства за іншими захворюваннями – 8 316 грн, строк санаторно-курортного лікування – 18 днів;

для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 25 165 грн, строк санаторно-курортного лікування – 35 днів;

громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи – 6 966 грн, строк супроводу – 18 днів.

Водночас особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на компенсацію за лікування. Компенсацію вартості путівок перераховують санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на такі суми:

особам, віднесеним до першої категорії – 8 262 грн, строк санаторно-курортного лікування – 18 днів;

особам, віднесеним до першої категорії, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 25 130 грн, строк санаторно-курортного лікування – 35 днів;

­дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, – 16 417 грн, строк санаторно-курортного лікування – 21 день.

Законодавство передбачає «переважне право на забезпечення ветеранів праці санаторно-курортним лікуванням», але не передбачає безплатне або пільгове лікування. На фото – санаторій «Карпати» поблизу Мукачева (замок Шенборна). Фото з відкритих джерел

Чим пояснити, що термін санаторно-курортного лікування для одних – 18 днів, а дехто отримує путівку на 21 чи 35 днів?

Органи соціального захисту населення в межах бюджетних видатків забезпечують лікуванням громадян через укладання тристоронньої угоди між особою, яка потребує санаторно-курортного лікування, управлінням соціального захисту населення та санаторно-курортним закладом (особа – соцуправління – санаторій).

Строк путівки на санаторно-курортне лікування на підставі тристоронньої угоди для осіб з інвалідністю та осіб, віднесених до першої категорії, становить 18 днів, а дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, – 21 день.

Органи соціального захисту населення забезпечують ветеранів війни та осіб з інвалідністю путівками до спеціалізованих санаторно-курортних закладів сфери управління Мінсоцполітики:

Спеціалізованого санаторію «Слава» (м. Миргород),

Спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» (м. Київ),

Спеціалізованого санаторію «Батьківщина» (м. Трускавець),

Спеціалізованого санаторію «Салют» (м. Одеса).

Ветерани війни та особи з інвалідністю усіх категорій отримують санаторно-курортне лікування у санаторіях сфери управління Мінсоцполітики строком на 21 день.

Більшість із тих, хто потребує санаторно-курортного лікування нічого не знають про те, що спочатку потрібно подати в районні органи соцзахисту довідку форми 070/о, видану сімейним лікарем. Хто відповідає за поінформованість українців про їхні права на безкоштовні путівки?

Особи з інвалідністю і діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. Путівки видаються особам відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб.

Як одержати безкоштовну путівку?

Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою 070/о до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Фото з відкритих джерел

До місцевих управлінь соціального захисту потрібно подати заяву та медичну довідку закладу охорони здоров’я (видає сімейний лікар) за формою № 070/о – вона називається «Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування».

Лікар видає довідку особам, яким показано санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії із зазначенням захворювання, з приводу якого хворий направляється до санаторію. У деяких випадках санаторно-курортне лікування може бути протипоказано хворому. Тому стан здоров’я і можливість направлення особи з інвалідністю на курортне лікування оцінює лікар.

Які права в учасників війни на Донбасі?

Діє державна програма щодо організації санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також учасників Революції Гідності. Путівками також забезпечуються члени їхніх сімей, члени сімей загиблих (померлих). Але з липня 2019 року повноваження щодо забезпечення згаданих категорій путівками були передані Міністерству у справах ветеранів України.

В державному бюджеті на 2021 рік на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» передбачено видатки в розмірі 112,3 млн гривень. На фото – термальний басейн в Закарпатті. Фото з відкритих джерел

Скільки всього безоплатних путівок видано цього року і яка кількість санаторіїв задіяна в урядовій програмі?

За бюджетними програмами «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю», громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та особи з інвалідністю самостійно вибирають санаторій для оздоровлення і звертаються до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

За інформацією структурних підрозділів із питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, станом на 01.10.2021 оздоровлено 13,3 тис. постраждалих осіб, віднесених до першої категорії, в тому числі 411 дітей з інвалідністю (інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою), та 4,9 тис. осіб з інвалідністю, в тому числі 789 осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.

До санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики у 2021 році було розподілено 13 861 путівку:

до спеціалізованого санаторію «Слава» (м. Миргород) – 2 550 путівок;

до спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» (м. Київ) – 2 778 путівок;

до спеціалізованого санаторію «Батьківщина» (м. Трускавець) – 3 740 путівок;

до спеціалізованого санаторію «Салют» (м. Одеса) – 4 793 путівки.

За інформацією санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики, станом на початок жовтня 2021 року у зазначених закладах відповідно до затверджених графіків заїздів та від’їздів відпочиваючих оздоровлено 10,6 тис. осіб пільгових категорій, в тому числі 6,3 тис. осіб з інвалідністю.

У 2017 році в умовах децентралізації було змінено систему закупівлі санаторно-курортних послуг на систему відшкодування вартості путівок для осіб з інвалідністю шляхом безготівкового перерахування коштів санаторіям за надані послуги на підставі трьохсторонньої угоди (особа – соцуправління – санаторій). Тобто перейшли на вільний вибір оздоровниці особами з інвалідністю.

Чи вистачає коштів, виділених державою, для всіх, хто потребує санаторного лікування?

Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на бюджетну програму «Соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за напрямом «Оплата санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до першої категорії, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» було передбачено видатки в розмірі 255,5 млн грн.

У межах зазначених видатків і встановлених граничних розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам у поточному році планувалося оздоровити:

29,3 тис. постраждалих осіб, віднесених до першої категорії (89,6 % від потреби),

43 постраждалих осіб з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (100 % від потреби),

734 дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного з батьків (100 % від потреби) та здійснити виплату грошової компенсації замість путівки для 10,3 тис. постраждалих осіб, віднесених до першої категорії, і дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (100 % від потреби).

Законом про дербюджет на 2021 рік на реалізацію програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом , «санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» було передбачено видатки в розмірі 112,3 млн грн.

У межах бюджетних видатків і встановленої граничної вартості путівки планувалося оздоровити:

1,5 тис. осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (33,0 % від потреби),

7,4 тис. осіб з інвалідністю за іншими нозологіями (5,5 % від потреби).

Утримання санаторно-курортних закладів сфери управління Мінсоцполітики здійснюється в межах видатків передбачених за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни».

У 2021 році за вказаною бюджетною програмою було передбачено видатки в розмірі 245,6 млн грн та планувалося оздоровити 18,5 тис. осіб пільгових категорій.

У Моршині бювет платний для всіх, окрім тих, хто придбав путівку чи отримав її безкоштовно. Фото з відкритих джерел

Тепер багато приватних санаторіїв, лікування в них можливе за державні кошти?

Особа з інвалідністю самостійно вибирає санаторій для оздоровлення і звертається до управління соціального захисту за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність установленим вимогам та укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.

Кошти відшкодовуються відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (якщо вартість путівки нижча за граничну – у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Деяким категоріям осіб з інвалідністю передбачена компенсація (50-75%) самостійного санаторно-курортного лікування. Як її отримати і які це суми?

Згідно з законом «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», особам з інвалідністю передбачено виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки (далі – компенсація), яка виплачується на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає право таких осіб на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Виплата компенсації проводиться структурним підрозділом соцзахисту райадміністрацій за місцем перебування на обліку. Зокрема, особам з інвалідністю, які протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до оздоровниці передбачена компенсація. Для виплати компенсації необхідно подати такі документи:

заяву особи з інвалідністю про виплату компенсації;

медичну довідку за формою 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

посвідчення особи з інвалідністю.

Компенсація виплачується в таких розмірах:

особам з інвалідністю I та II груп – 75%, III групи – 50% розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки. Але це формулювання до реальних цін має дуже віддалений стосунок. Бо «вартість» обчислюється з розрахунку 35% від розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом про Державний бюджет на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Із 01.01.2021 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» становить 1 769 гривень. Відповідно, розмір «середньої вартості санаторно-курортної путівки» для виплати компенсації становить 619 гривень. До прикладу, інвалід III групи отримає 50% від середньої вартості путівки, тобто лише 309,5 грн – це разів у 30 менше, ніж реальна ціна путівки на найкоротший термін – на 12 днів.

Розмір грошової компенсації для осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання І та ІІ груп становить 464 грн, ІІІ групи – 310 грн.

За інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій станом на 01.10.2021 було сплачено компенсацію особам з інвалідністю I та II груп – 1,6 тис. особам на суму 740,8 тис. грн, та III групи – 1,1 тис. осіб на суму 340,4 тис. гривень.

Власний досвід

В жовтні цього року журналістці «Главкома» як ветерану праці управління соціального захисту Дніпровського району в Києві видало безкоштовну путівку на лікування захворювання органів травлення в санаторії «Карпати» (поблизу Мукачева) терміном на 18 днів. Відповідну заяву та довідку сімейного лікаря особа подала в управління соцзахисту більш ніж за три роки до дати видачі путівки. Головна вимога проходження лікування минулох осені – мати зелений сертифікат про щеплення, або негативний ПЛР-тест на Covid-19.

В цьому ж санаторії санаторії також лікуються учасники війни на Донбасі, діти військових в супроводі мам чи бабусь – їм також надають безкоштовні путівки.

Наталка Прудка, «Главком»