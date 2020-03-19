Wizz Air почав продавати дешеві квитки до Португалії



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У авіакомпанії уточнюють, що дешеві квитки можна забронювати з 14 до 23 квітня

Прямий переліт з Києва до Лісабону туди і назад коштуватиме 90€

Угорська авіакомпанія Wizz Air знизилися ціни для польотів в Португалію. Про це йдеться на сторінці у Facebook.

Зазначається, що прямий переліт з Києва до Лісабону туди і назад коштуватиме 90€, а для власників карти Wizz Discount Club Лиссабон взагалі 72€.

У авіакомпанії уточнюють, що дешеві квитки можна забронювати з 14 до 23 квітня.

Також нагадують, що для бронювання квитків необхідна шенгенська віза або наявність біометричного паспорта для безвізового відвідування. «У ціні тільки ручна поклажа», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 16 березня Wizz Air скасувала частину рейсів з Києва.

Також угорський лоукост Wizz Air у зв'язку з поширенням коронавірусу скасував авіарейси в Італію з 11 березня по 2 квітня.

До відома, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Найбільше смертей за добу також зареєстровано саме в Італії – 475 випадків. Водночас в Ірані померли 147 осіб, у Німеччині – 4, у Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.