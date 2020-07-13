Як на Рівненщині змінилася плата за доставку газу?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середній чек за доставку газу поступається платі за мобільний зв’язок чи кабельне телебачення

З 1 липня 2020 року змінився тариф на доставку газу АТ «Рівнегаз». Він зріс менше ніж на 4 копійки за кубічний метр. Які зміни відбудуться в квитанціях клієнтів компанії.

Для прикладу візьмемо три найпоширеніших типи споживачів газу: з газовою плитою, з плитою та колонкою, а також з котлом автономного опалення і порівняємо середню платіжку за доставку газу до 1 липня 2020 року і після.

Отже, споживач, який використовує газ лише для приготування їжі, при середньому місячному споживанні газу 12м3, з липня сплачуватиме за доставку 12,36 грн. в місяць. Для цієї категорії споживачів зростання складе всього 36 копійок на місяць.

Другий тип споживання - квартири з плитою і колонкою. Такі домогосподарства споживають близько 260 кубометрів на рік або 21,6 м3 в місяць. Щомісяця квитанція за доставку газу у таких споживачів складе 26,78 грн замість 26 грн. Зростання – 0,78 грн. на місяць.

Третій тип домогосподарства, - домогосподарства з автономним опаленням. В середньому використовують 1100 м3 газу. Для них щомісячний платіж складатиме 113,30 гривень і збільшиться на 3,30 грн. на місяць.

Як бачимо, середній чек за доставку газу поступається платі за мобільний зв’язок чи кабельне телебачення, навіть вартості горнятка кави. То чи можна порівнювати цю суму із безпечним 24/7 розподілом газу для.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.