  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Як змінилися ціни на курятину та свинину під кінець січня: статистика

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трохи подешевшали куряче філе і шашлик - Як змінилися ціни на курятину та свинину під кінець січня: статистика
    Трохи подешевшали куряче філе і шашлик
    фото з відкритих джерел

    Цінники на м'ясо стрімко змінюються

    Українцям показали, як змінилися ціни на м'ясо станом на 21 січня у великих супермаркетах країни. Про це свідчать дані Мінфіну.

    Ціни на свинину

    Так, вартість свинини залежно від виду подорожчала порівняно з минулим місяцем. Зокрема, свинячу грудинку станом на 21 січня можна було придбати за 113,95 грн/кг, тоді як у грудні її вартість становила 104,59 грн/кг.

    ahmv0itz7o9mudpqmkscj6ytmnwanqnauyzdv9sm

    Середня ціна на свинячу лопатку становить 116,59 грн/кг (грудень – 110,55 грн/кг), ошийок – 144,95 грн/кг (грудень – 147,98 грн/кг). Вартість свинячих ребер становить 112,95 грн/кг (грудень – 109,86 грн/кг), а шашлик оцінили в 143,77 грн/кг (грудень – 142,02 грн/кг).

    Ціни на курятину

    Середня вартість курячого стегна станом на 21 січня становить 92,95 грн/кг (грудень – 93,3 грн/кг), гомілка – 61,45 грн/кг (грудень – 65,84 грн/кг), куряче філе – 126 ,27 грн/кг (грудень – 114,91 грн/кг).

    quyxby9estvnpzaqrwdngcjvafxp2qvwbnwfshbc

    kvebsmn88fvqqluka9tct03t0fkhdcvxs0w0jij2

    Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, у 2021 році споживання українцями м’яса в середньому становитиме 53,8 кг на особу. Цей показник з минулого року не змінився, утім, змінилась структура споживання. Жителі країни почали їсти більше свинини, але менше курятини та яловичини.

    Як відомо, упродовж року ціна на курятину в середньому зросла приблизно на 30%.

    Тим часом експерти налякали прогнозом щодо цін на свинину в Україні.

    Теги: продукти ціни м'ясо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як змінилися ціни на курятину та свинину під кінець січня: статистика