Як змінилися ціни на курятину та свинину під кінець січня: статистика

Цінники на м'ясо стрімко змінюються

Українцям показали, як змінилися ціни на м'ясо станом на 21 січня у великих супермаркетах країни. Про це свідчать дані Мінфіну.

Ціни на свинину

Так, вартість свинини залежно від виду подорожчала порівняно з минулим місяцем. Зокрема, свинячу грудинку станом на 21 січня можна було придбати за 113,95 грн/кг, тоді як у грудні її вартість становила 104,59 грн/кг.

Середня ціна на свинячу лопатку становить 116,59 грн/кг (грудень – 110,55 грн/кг), ошийок – 144,95 грн/кг (грудень – 147,98 грн/кг). Вартість свинячих ребер становить 112,95 грн/кг (грудень – 109,86 грн/кг), а шашлик оцінили в 143,77 грн/кг (грудень – 142,02 грн/кг).

Ціни на курятину

Середня вартість курячого стегна станом на 21 січня становить 92,95 грн/кг (грудень – 93,3 грн/кг), гомілка – 61,45 грн/кг (грудень – 65,84 грн/кг), куряче філе – 126 ,27 грн/кг (грудень – 114,91 грн/кг).

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, у 2021 році споживання українцями м’яса в середньому становитиме 53,8 кг на особу. Цей показник з минулого року не змінився, утім, змінилась структура споживання. Жителі країни почали їсти більше свинини, але менше курятини та яловичини.

Як відомо, упродовж року ціна на курятину в середньому зросла приблизно на 30%.

Тим часом експерти налякали прогнозом щодо цін на свинину в Україні.