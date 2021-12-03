Стало відомо, як змінилися уподобання українців щодо м’яса

Обсяги споживання свинини дещо зросли

За даними Мінагрополітики, у 2021 році спожвання українцями м’яса в середньому становитиме 53,8 кг на особу. Цей показник з минулого року не змінився, утім, змінилась структура споживання. Жителі країни почали їсти більше свинини, але менше курятини та яловичини, повідомляє SEEDS.

Середньорічні обсяги споживання свинини зросли до 19,5 кг. Це на 3,7% чи на 700 г більше, ніж у 2020 році. Одна з причин зміни в структурі споживання м’яса – порівняно стабільні ціни на свинину одночасно з подорожчанням курятини та яловичини. Так, з січня до жовтня свинина подорожчала на 1% курятина – на 20-25%, а яловичина – на 15%.

Ймовірно, у 2022 році тенденція збережеться і відсоток свинини у структурі споживання м’яса продовжить зростати.

«Помірне підвищення цін дозволило внутрішньому ринку «поглинути» більші обсяги як вітчизняної промислової свинини, так і імпортованої сировини. З іншого боку, саме активніша пропозиція цього виду м’яса певною мірою стримала здороження свинини для кінцевого споживача. Водночас, це вкотре підтвердило тезу, що за можливості українці охоче збільшують кількість свинини у раціоні, а прогнози експертів профільного міністерства дають сподівання на відносно сталий попит на цей вид м’яса у 2022-му», – зазначають аналітики Асоціації «Свинарі України».

Нагадаємо, у січні-вересні 2021 року експорт продукції м’ясної групи збільшився проти відповідного періоду 2020 року з $448 млн до $593 млн.

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