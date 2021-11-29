Курятина за рік подорожчала на третину: що буде далі з ціною

Незабаром куряче філе буде коштувати ще більше

В Україні зросла вартість м'яса птиці, а виробництво зменшилося

Упродовж року ціна на курятину в середньому зросла приблизно на 30%. Така тенденція пов’язана із збільшенням витрат виробників. Про це повідомляє ubr.ua.

За словами аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, за останній рік подорожчали зернові культури, а отже, і комбікорми, які є основою для вирощування курей.

Піковими періодами були січень-лютий 2021 року, коли ціна зросла на 60%. У таких умовах виробники змушені були піднімати ціну на продукцію або припиняти виробництво.

«Вперше за тривалий період ми бачимо скорочення обсягів виробництва курятини в Україні. За останні десять років виробництво постійно зростало. За десять місяців 2021 року промислове виробництво скоротилося на 3%, у домогосподарствах – на 4%. За таких умов ціна й зросла», – зазначила експертка.

Крім того, вона попередила про подальше подорожчання. Це пов’язано із сезонним фактором – зростанням цін на продукти перед святами. Щодо курятини, то ціна зросте на ті позиції, які користуються найбільшою популярністю, зокрема на куряче філе.

Нагадаємо, стало відомо, наскільки подорожчає новорічне частування.

Також стало відомо, наскільки подорожчає м’ясо у 2022 році.

Читайте також:



