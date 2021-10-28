  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Україну завезли заражену сальмонелою курятину: що відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всього було завезено 1,6 тонни курячого м'яса - В Україну завезли заражену сальмонелою курятину: що відомо
    Всього було завезено 1,6 тонни курячого м'яса
    фото pixabay.com

    Курятина може виявитися у продажу в магазинах Одеського регіону

    В Україну завезли понад тонну небезпечної курятини. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

    Всього завезли 1,6 тонни м'яса. Курятина може виявитися у продажу в магазинах регіону.

    «Згідно повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах від 15.10.2021р (№2021.5575), що надійшло на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, інформуємо, що у курячому м’ясі з Польщі виявлено Salmonella Enteritidis. Експортну партію м’яса у кількості 1600 кг виробника Cedrob S.A. (Цеханув) та з місцем зберігання в AMP Logistika (Плонськ) було надіслано в Україну», – йдеться у повідомленні.

    У Держспоживслужбі попросили повідомляти про випадки виявлення зараженої курятини.

    Сальмонельоз – інфекційне захворювання, викликане бактерією сальмонелою. Захворювання найчастіше протікає з ураженням органів шлунково-кишкового тракту.

    Заразитися може людина будь-якого віку. Найважче сальмонельоз протікає у дітей молодшого віку.


    Також раніше, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели.

    Як повідомлялося, курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування.

    До слова, у селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).

    Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.

    Читайте також:



    Теги: Одеса продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну завезли заражену сальмонелою курятину: що відомо