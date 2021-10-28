В Україну завезли заражену сальмонелою курятину: що відомо

Всього було завезено 1,6 тонни курячого м'яса

Курятина може виявитися у продажу в магазинах Одеського регіону

В Україну завезли понад тонну небезпечної курятини. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

Всього завезли 1,6 тонни м'яса. Курятина може виявитися у продажу в магазинах регіону.

«Згідно повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах від 15.10.2021р (№2021.5575), що надійшло на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, інформуємо, що у курячому м’ясі з Польщі виявлено Salmonella Enteritidis. Експортну партію м’яса у кількості 1600 кг виробника Cedrob S.A. (Цеханув) та з місцем зберігання в AMP Logistika (Плонськ) було надіслано в Україну», – йдеться у повідомленні.

У Держспоживслужбі попросили повідомляти про випадки виявлення зараженої курятини.

Сальмонельоз – інфекційне захворювання, викликане бактерією сальмонелою. Захворювання найчастіше протікає з ураженням органів шлунково-кишкового тракту. Заразитися може людина будь-якого віку. Найважче сальмонельоз протікає у дітей молодшого віку.

Також раніше, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели.

Як повідомлялося, курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування.

До слова, у селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).

Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.



