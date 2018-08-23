З боржників аліментів цьогоріч вже стягнули 2,6 млрд грн - Мін'юст



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Сума стягнутих боргів вже перевищила показник за весь минулий рік

В Україні з початку 2018 року з неплатників аліментів стягнуто понад 2,6 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує прес-служба відомства.

У Мін'юсті зазначили, що ця сума вже перевищила показник за весь минулий рік - 2,4 млрд грн.

«Це не просто ініціативи, які посилюють відповідальність неплатників аліментів, це комплексні закони, які створюють економічні передумови для подальшого вдосконалення механізму забезпечення конституційного права дітей на достатній рівень життя та покращення їхнього матеріального стану» - сказала Глущенко.

Також заступник міністра зазначила, що нове законодавство спрямоване на розвиток інституту відповідального батьківства та підтримку тих батьків, які сумлінно виконують свої батьківські зобов'язання.

Також у міністерстві нагадали, що 29 серпня набуде чинності другий пакет законодавчих ініціатив «Чужих дітей не буває».

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що з боржників аліментів стягнули вже майже 2 млрд гривень.