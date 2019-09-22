  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону становив $2,3 мільярда

    • Розсилка
    З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону становив $2,3 мільярда

    Кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28%

    Обсяг грошових переказів з-за кордону до України, які здійснювались через сервіси ПриватБанку від початку 2019 року, становив 2,3 мільярда доларів.

    Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

    Читайте також

    «З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.

    Нагадаємо, Данилюк назвав націоналізацію ПриватБанку одним з найскладніших рішень України.

    Читайте також
    українці Приватбанк кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ