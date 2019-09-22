З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону становив $2,3 мільярда



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Кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28%

Обсяг грошових переказів з-за кордону до України, які здійснювались через сервіси ПриватБанку від початку 2019 року, становив 2,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

«З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.

Нагадаємо, Данилюк назвав націоналізацію ПриватБанку одним з найскладніших рішень України.