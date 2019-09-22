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    Економіка та фінанси

    Данилюк назвав націоналізацію ПриватБанку одним з найскладніших рішень України

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    Секретар РНБО Олександр Данилюк - Данилюк назвав націоналізацію ПриватБанку одним з найскладніших рішень України
    Секретар РНБО Олександр Данилюк

    Націоналізацію і рефінансування ПриватБанку багато хто позиціонує як піар для влади

    Націоналізація ПриватБанку була одним з найскладніших рішень, які прийняла українська держава, і суди мають все розглядати незалежно.

    Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

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    «По-перше, не потрібно приймати заангажовані рішення. Кейс ПриватБанку – це не політичний кейс. Що ми як влада повинні забезпечити? Перш за все, щоб суди незалежно та обґрунтовано, без зовнішнього впливу розглянули всі наявні зараз справи і прийняли рішення», – заявив він.

    Він додав, що націоналізацію і рефінансування ПриватБанку багато хто позиціонує як піар для влади.

    «Але коли мова йде про такі великі суми – це не піар. Це – одне з найскладніших рішень, які держава прийняла у свій час. Це рішення треба професійно обстоювати. І це також тест – робити все професійно, щоб була довіра від громадян України до дій влади. І я впевнений, що ми його пройдемо», – заявив Данилюк.

    Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся c Коломойським. Згідно з офіційною інформацією, під час зустрічі обговорювалися питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера. За словами олігарха, питання ПриватБанку не обговорювалося.

    Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося.

    ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінюється у 212,795 млрд грн. 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

    Як повідомлялося, секретар РНБО Олександр Данилюк вважає підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої «розправою».

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