Данилюк назвав націоналізацію ПриватБанку одним з найскладніших рішень України



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Націоналізацію і рефінансування ПриватБанку багато хто позиціонує як піар для влади

Націоналізація ПриватБанку була одним з найскладніших рішень, які прийняла українська держава, і суди мають все розглядати незалежно.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

«По-перше, не потрібно приймати заангажовані рішення. Кейс ПриватБанку – це не політичний кейс. Що ми як влада повинні забезпечити? Перш за все, щоб суди незалежно та обґрунтовано, без зовнішнього впливу розглянули всі наявні зараз справи і прийняли рішення», – заявив він.

Він додав, що націоналізацію і рефінансування ПриватБанку багато хто позиціонує як піар для влади.

«Але коли мова йде про такі великі суми – це не піар. Це – одне з найскладніших рішень, які держава прийняла у свій час. Це рішення треба професійно обстоювати. І це також тест – робити все професійно, щоб була довіра від громадян України до дій влади. І я впевнений, що ми його пройдемо», – заявив Данилюк.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся c Коломойським. Згідно з офіційною інформацією, під час зустрічі обговорювалися питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера. За словами олігарха, питання ПриватБанку не обговорювалося.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося.

ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінюється у 212,795 млрд грн. 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олександр Данилюк вважає підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої «розправою».