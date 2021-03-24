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    З початку року Україна імпортувала майже 59 тисяч тонн картоплі

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    Україна від початку року імпортувала майже 59 тис. т картоплі - З початку року Україна імпортувала майже 59 тисяч тонн картоплі
    Україна від початку року імпортувала майже 59 тис. т картоплі

    Польща стала основним постачальником картоплі в Україну з початку року

    У січні-лютому 2021 року Україна імпортувала 58,37 тис. т картоплі.

    Про це свідчать дані Державної митної служби України, інформує Latifundist.com.

    У грошовому еквіваленті імпорт у звітному періоді досяг $12,44 млн.

    Основними країнами, з яких імпортувалась картопля з початку 2021 р. стали:

    • Польща — на $4,78 млн (38,4%);
    • Литва — на $2,09 млн (16,8%);
    • Латвія — на $1,05 млн (8,4%);
    • Білорусь — на $1,04 млн (8,4%);
    • Румунія — на $1,02 млн (8,2%).

    При цьому в січні-лютому Україна експортувала 26 т картоплі на суму $9 тис.

    До слова, картоплярство є однією з пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва в Україні. Середня врожайність другого хліба на місцевих полях становить 17 т / га, проти 48 т / га в ЄС. Вирішити проблему можуть гібриди української селекції, які дають 40-50 т / га, при цьому, є і такі екземпляри, як «Княгиня» з врожайністю 100 т / га.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща імпорт ціни Україна овочі
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