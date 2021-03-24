З початку року Україна імпортувала майже 59 тисяч тонн картоплі
Польща стала основним постачальником картоплі в Україну з початку року
У січні-лютому 2021 року Україна імпортувала 58,37 тис. т картоплі.
Про це свідчать дані Державної митної служби України, інформує Latifundist.com.
У грошовому еквіваленті імпорт у звітному періоді досяг $12,44 млн.
Основними країнами, з яких імпортувалась картопля з початку 2021 р. стали:
- Польща — на $4,78 млн (38,4%);
- Литва — на $2,09 млн (16,8%);
- Латвія — на $1,05 млн (8,4%);
- Білорусь — на $1,04 млн (8,4%);
- Румунія — на $1,02 млн (8,2%).
При цьому в січні-лютому Україна експортувала 26 т картоплі на суму $9 тис.
До слова, картоплярство є однією з пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва в Україні. Середня врожайність другого хліба на місцевих полях становить 17 т / га, проти 48 т / га в ЄС. Вирішити проблему можуть гібриди української селекції, які дають 40-50 т / га, при цьому, є і такі екземпляри, як «Княгиня» з врожайністю 100 т / га.