За новими правилами ринку електроенергії в тестовому режимі вже працюють 250 компаній



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«Енергоринок» вже має результати роботи тестових платформ за новими правилами, які мають почати діяти з 1 липня

ЗМІ оприлюднили дані внутрішньої звітності держпідприємства «Енергоринок» (оптовий покупець всієї виробленої електроенергії в Україні) про результати роботи тестових платформ, які будуть забезпечувати роботу нових сегментів оптового ринку електричної енергії.

Як повідомляє інтернет-видання «Обозреватель», згідно з даними звіту про результати торгів за 28 травня, ціна на платформі ринку електроенергії на добу вперед склала 1 859 гривень/МВт. Зараз обсяг продажів на платформі ринку електроенергії на добу вперед становить 60% від реальних.

На платформі вже зареєструвалися 255 учасників. 28 травня у торговельній сесії тестового режиму ринку на добу вперед взяли участь 116 компаній з числа зареєстрованих, тобто половина. Також на сьогоднішній день доступ до цієї платформи отримали 250 виробників енергії з поновлюваних джерел (всього таких на ринку 320).

Судячи з даних, активна торгівля йде і на внутридобовому ринку. 28 травня ціни на струм тут знаходилися на рівні 1 891 грн/мВтг, що всього на 2% вище розцінок ринку на добу вперед. На ринку двосторонніх договорів на зазначену дату подано 164 договори від 60 учасників на купівлю-продаж 141 млн кВтг.

Всього 28 травня на тестових платформах було реалізовано 360 млн кВтг, що відповідає обсягом реального попиту.

Також із внутрішніх звітів ДП «Енергоринок» випливає, що в робочі дні ціни незначно зростають (до 10%) і значно зменшуються (до 50%) у святкові дні.

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Передбачається перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, впровадження балансувального ринку, ринку «на добу вперед» (буде продаватися електроенергія, яка не була «зарезервована» для двосторонніх договорів) і внутрішньодобового ринку (контракти на поставку електроенергії будуть полягати сьогодні на сьогодні).

Простіше кажучи, у споживачів з’являється можливість самостійно вибирати постачальника електроенергії. Тому на зміну ДП «Енергоринок», який викуповує у генеруючих компаній е/е за регульованими тарифами та далі постачає його обленерго, прийде так званий оптовий ринок.

З квітня в тестовому режимі вже працюють платформи сегментів оптового ринку «на добу вперед» і «внутридобовий ринок», «ринок двосторонніх договорів».

Проте учасники ринку заявляли про неготовність деяких сегментів нової моделі до роботи із запланованої дати. У зв’язку з цим у парламенті зареєстрували кілька законопроектів, які передбачають перенесення запуску ринку. Про необхідність відстрочки заявляють і деякі міжнародні організації, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку, представництво Європейського Союзу та представництво Європейського інвестиційного банку в Україні.