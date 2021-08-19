За п'ять років тарифи на перевезення зросли удвічі, але покращення на «Укрзалізниці» не сталося, – експерт

17 серпня «Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня

«Весь час кажуть, що для того, щоб «Укрзалізниці» робити інвестиції, необхідно підвищувати тарифи», – Гусак

Чергове підвищення тарифів «Укрзалізниці» є необгрунтованим і не призведе до покращення послуг, які надає компанія. Про це заявив гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак.

«Йдеться про дуже велике підвищення тарифів. Сумарно з 1 січня наступного року більшість тарифів буде підвищено на 30%. Це величезне підвищення. Воно необґрунтоване», – сказав Гусак у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також нагадав, що останні кілька років «Укрзалізниця» постійно підвищує тарифи, а за останні 5 років вартість перевезень зросла більше ніж удвічі. Проте це жодним чином не відображається на покращенні її роботи та сервісу для клієнтів.

«Нам весь час кажуть, що для того, щоб «Укрзалізниці» робити інвестиції, необхідно підвищувати тарифи. Мовляв, в «Укрзалізниці» немає коштів на нові вагони, немає коштів на нові локомотиви, немає коштів на ремонт колії. Але ж ми все це вже проходили. В 2015 році було підвищення тарифів на 30%. Потім було підвищення тарифів на 15%. Потім ще на 15. І сумарно тарифи зросли за останні 5 років більш ніж удвічі», – зазначив Гусак

Нагадаємо, 17 серпня «Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня.

Раніше ексголова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги «Укрзалізниці» потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.