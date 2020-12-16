За рік кількість боржників в Україні зросла на 300 тисяч – Opendatabot

Понад 2 мільйони українців знаходяться у реєстрі боржників. Про це йдеться у даних Opendatabot.

Дані Оpendatabot

Де з'явилося найбільше боржників

У 2020 році найбільше боржників з’явилося у таких категоріях:

Стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг – кількість таких боржників зросла на 36% за рік (це +57 тисяч людей).

Стягнення коштів (наприклад, за кредити) – на 24% за рік (+150 тисяч людей).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху – на 22% за рік (+96 тисяч).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення – на 21% за рік (+70 тисяч).

Дані Оpendatabot

Причина зростання

Зростання кількості боржників можна пов’язати з декількома причинами. Це заборгованості українців, що виникли під час карантину, та збільшення відсотку боргів, що продаються комунальними службами та банками професіональним колекторським компаніям.

Значний вплив на заповнення Єдиного реєстру боржників мали введення відеофіксації порушень ПДР та поява інспекції з паркування.

Які обмеження можливі через потрапляння до реєстру боржників

Заборона на виїзд з країни

Блокування грошей на рахунках в банках та заборони відкривати нові рахунки

Заборони на продаж і покупку авто та нерухомості

Стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Як перевірити чи є ви у реєстрі боржників:

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Нагадаємо, що в Україні запроваджують миттєвий арешт рахунків боржників.