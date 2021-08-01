Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу, - Вітренко

Вітренко зазначив, що Україні потрібно зменшити неефективне споживання газу.

Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу. Таку заяву зробив голова правління компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами чиновника, Україна не буде закуповувати російський газ і навіть варіант такий не розглядає.

«Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція», - заявив Вітренкою.

Він додав, що Україна прагне експортувати газ, а не імпортувати.

«Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно до 10 мільярдів ми імпортуємо», - говорить Вітренко.

Він пояснив, що Україні потрібно зменшити неефективне споживання газу.

«Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо - для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше - це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ - це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно», - сказав Вітренко.

Раніше стало відомо, що Конгрес США заборонив Байдену відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2».

Раніше група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровод «Північний потік-2». 12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проекту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.