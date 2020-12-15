  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Бельгії у будинку для літніх стався спалах Covid-19 після візиту Санта-Клауса

    • Розсилка
    Загальна кількість хворих вже досягла 75 &ndash; включаючи 14 співробітників. - У Бельгії у будинку для літніх стався спалах Covid-19 після візиту Санта-Клауса
    Загальна кількість хворих вже досягла 75 – включаючи 14 співробітників.
    Фото з відкритих джерел

    Десятки людей захворіли після візиту Санта-Клауса

    У Бельгії, у муніципалітеті Мол (провінція Антверпен) десятки мешканців будинку для людей похилого віку захворіли Covid-19 після святкового візиту чоловіка у костюмі Санта-Клауса. Про це повідомляє NZ Herald.

    Влада Мола почали розслідування після того, як десятки мешканців будинку для літніх Хемельрейк дали позитивний результат на Covid-19 після різдвяного візиту людини в костюмі Санта Клауса. Незабаром після цього чоловік отримав позитивний результат на коронавірус, в результаті чого влада почала перевіряти мешканців будинку.

    Спочатку повідомлялося, що 45 пенсіонерів отримали позитивний результат, хоча фламандська телекомпанія VRT повідомляє, що загальна кількість хворих вже досягла 75 – включаючи 14 співробітників.

    Мер міста Вім Кейерс розповів, що візит організували з найкращими намірами.

    «Працівники установи розповіли, що всі співробітники і пенсіонери дотримувалися маскового режиму, але насправді це виявилося неправдою: спочатку вони сказали, що всі правила були дотримані, але потім на фото ти бачиш, що це не так», – каже Кейерс.

    Нагадаємо, що влада Бельгії дозволила місцевим Санта Клаусам порушити карантин.

    Теги: пенсіонери Бельгія мер розслідування чоловік влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies