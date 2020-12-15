У Бельгії у будинку для літніх стався спалах Covid-19 після візиту Санта-Клауса

Десятки людей захворіли після візиту Санта-Клауса

У Бельгії, у муніципалітеті Мол (провінція Антверпен) десятки мешканців будинку для людей похилого віку захворіли Covid-19 після святкового візиту чоловіка у костюмі Санта-Клауса. Про це повідомляє NZ Herald.

Влада Мола почали розслідування після того, як десятки мешканців будинку для літніх Хемельрейк дали позитивний результат на Covid-19 після різдвяного візиту людини в костюмі Санта Клауса. Незабаром після цього чоловік отримав позитивний результат на коронавірус, в результаті чого влада почала перевіряти мешканців будинку.

Спочатку повідомлялося, що 45 пенсіонерів отримали позитивний результат, хоча фламандська телекомпанія VRT повідомляє, що загальна кількість хворих вже досягла 75 – включаючи 14 співробітників.

Мер міста Вім Кейерс розповів, що візит організували з найкращими намірами.

«Працівники установи розповіли, що всі співробітники і пенсіонери дотримувалися маскового режиму, але насправді це виявилося неправдою: спочатку вони сказали, що всі правила були дотримані, але потім на фото ти бачиш, що це не так», – каже Кейерс.

Нагадаємо, що влада Бельгії дозволила місцевим Санта Клаусам порушити карантин.