Компанія Siemens зіштовхнулась з величезними проблемами при виробництві вітрових турбін

Акції Siemens Energy впали приблизно на 37% 23 червня, в той час як акції інших вітроенергетичних компаній також знизилися

Наприкінці червня німецький енергетичний гігант скасував свій прогноз щодо прибутку, посилаючись на «значне збільшення кількості відмов компонентів вітрових турбін» у своєму вітроенергетичному підрозділі Siemens Gamesa, повідомляє CNBC.

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Генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух заявив журналістам під час телефонної розмови в п'ятницю, що «занадто багато було приховано» в Siemens Gamesa і що проблеми з якістю були «більш серйозними, ніж [він] вважав можливим».

Акції Siemens Energy впали приблизно на 37% 23 червня, тоді як акції інших вітроенергетичних компаній також знизилися, оскільки інвестори занепокоєні тим, що проблеми в Gamesa можуть бути симптомом більш широкої проблеми для галузі.

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Ніколас Грін, керівник відділу капітальних товарів і промислових технологій AllianceBernstein, розповів CNBC, що темпи розширення і той факт, що багато компонентів великих турбін фактично не використовувалися протягом тривалого часу, означають, що в секторі можуть існувати ризики, притаманні всьому сектору.

«Ми повинні визнати, що впровадження абсолютно нового обладнання – будь то наземні або ще більш складні офшорні вітроелектростанції – і темпи змін в цьому обладнанні ставлять нас на дещо незвідану територію», – сказав він.

«Хоча зараз важко сказати, я вважаю, що це, ймовірно, проблема всієї індустрії. Справа не в тому, що Siemens Gamesa є поганим оператором як таким, а в тому, що насправді деякі з нормальних протоколів і час використання, оперативні дані, що використовуються, є відносно обмеженими».

Рада директорів Siemens Gamesa тепер має провести «розширений технічний огляд» цього питання, який, як очікується, коштуватиме понад 1 мільярд євро (1,09 мільярда доларів). Акції компанії відшкодували деякі втрати, але за останній місяць вони впали більш ніж на 33%.