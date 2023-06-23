«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії

«Нафтогаз» очікує на компенсацію за втрачене майно у тимчасово окупованому Криму

Українська група компаній «Нафтогаз» подала позов до суду США з вимогою стягнути з Росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у $5 млрд включно з відсотками за збитки, повідомили 23 червня у пресслужбі «Нафтогазу».

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Зазначається, що таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.

«Оскільки Росія добровільно не сплатила «Нафтогазу» кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

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Як пояснили в компанії, відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.