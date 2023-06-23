Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії
«Нафтогаз» скерував позов до Окружного суду США округу Колумбія
фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» очікує на компенсацію за втрачене майно у тимчасово окупованому Криму

Українська група компаній «Нафтогаз» подала позов до суду США з вимогою стягнути з Росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у $5 млрд включно з відсотками за збитки, повідомили 23 червня у пресслужбі «Нафтогазу».

Зазначається, що таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.

«Оскільки Росія добровільно не сплатила «Нафтогазу» кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Як пояснили в компанії, відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду. 

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

Теги: росія майно Нафтогаз України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба
Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
18 червня, 14:58
Російський диктатор вдався до відкритого хамства та назвав президента Зеленського «ганьбою єврейського народу»
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
16 червня, 18:27
Внаслідок обстрілу горів актовий зал дитячого інтернату
Росіяни накрили вогнем дитячий будинок-інтернат на Сумщині (фото)
13 червня, 12:52
Росія має скоротити кількість посад у Румунії на 51 позицію
Румунія виганяє понад 50 співробітників російського посольства
8 червня, 17:13
В разі сигналу тривоги громадян просять переходити до укриття
Влада закликає українців реагувати на повітряну тривогу вночі
5 червня, 22:03
Теплі сімейні фото з'явилися в мережі
Андрій Шевченко прогулявся з мамою, сестрою та сином вулицями Києва (фото)
4 червня, 11:59
СРСР не врятували, зате виплекали монстра – сьогоднішню Росію, яка давно вже оговталася від того лихоліття і знову, як колись СРСР, загрожує світу
Як довго Росія становитиме для нас загрозу
31 травня, 12:02
У РФ вже не довіряють Путіну?
Росіяни Путіна ще слухаються, але у своє світле майбутнє вже не вірять
28 травня, 17:17
Генерал Лапін – експерт з питань «перегрупувань»
Генерал-невдаха керує так званою «СВО» на Бєлгородщині
23 травня, 18:32

Економіка

«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії
«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії
Кабмін заборонив експорт цукру. Що буде з цінами
Кабмін заборонив експорт цукру. Що буде з цінами
Україна та ООН можуть спільно розблокувати цивільне судноплавство у Чорному морі – експерт
Україна та ООН можуть спільно розблокувати цивільне судноплавство у Чорному морі – експерт
Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС
Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС
Мережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України
Мережа Глобального договору ООН запускає ініціативу для швидшого відновлення енергетики України
Україна оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок
Україна оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
47K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
47K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
25K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
19K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
13K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту