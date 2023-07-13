Американський дипломат застеріг українських урядовців від знищення газовидобувної галузі

Нафтогаз може зазнати одночасних втрат на 13,5 мільйонів доларів США

Раніше ЗМІ зазначали, що ситуацією довкола можливого зриву програми газовидобування занепокоєні у Конгресі США

НАК «Нафтогаз» України може повністю втратити можливість бурити газові свердловини, а українська економіки може зазнати «негативного впливу чи навіть рухнути», якщо українська урядова Комісія з міжнародної торгівлі заблокує постачання бурильної та обсадної труби для газовидобувної галузі. Про це у своїй колонці для видання Stars and Stripes пише американський дипломат, надзвичайний і повноважний посол США у Бахрейні (2007-2011) Адам Ерелі. Дипломат нагадує, що Комісія з міжнародної торгівлі розглядає скаргу Інтерпайпу, яка має на меті позбавити американську компанію Vorex можливості постачати трубу для газовидобувної галузі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо Комісія з міжнародної торгівлі визнає обґрунтованою скаргу Інтерпайпу, стануться три наслідки. Вартість труби зросте на 52%, Нафтогаз зазнає одночасних втрат на 13,5 мільйонів доларів США та не зможе здійснювати буріння газових свердловин; розвідка газових родовищ, видобуток газу та без того вражена українська економіка зазнають негативного впливу, якщо не сказати просто рухнуть», – зазначає дипломат.

Ерелі також вказує, що спричинити таку ситуацію міг власник Інтерпайпу – Віктор Пінчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що могло бути причиною того, що Комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює Віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко та до складу якої входять представники Міністерства фінансів та Митної служби, може переглянути рішення, яке вже було вирішено, і накласти додаткове 52-відсоткове мито? Відповідь – Віктор Пінчук», – зазначає автор.

Американський дипломат проводить паралелі між спробами Пінчука заблокувати постачання труби для НАК «Нафтогаз» України та спробами росіян знищити енергетичну інфраструктуру України.

«Що не вдалося досягнути росіянам, може тепер бути досягнуто спробами Інтерпайпу зупинити видобування газу в Україні, адже це – єдиний можливий наслідок того, що Комісія з міжнародної торгівлі зведе нанівець контракти Vorex, які були укладені за результатами чесної боротьби», – зазначає Адам Ерелі.

Нагадаємо, вчора українські ЗМІ повідомили, що Комісія з міжнародної торгівлі вже підготувала проект рішення, яке вдарить по газовидобувній галузі і позбавить американську компанію Vorex можливості постачати бурильну та обсадну трубу в Україну. Рішення планують прийняти сьогодні на засіданні комісії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше ЗМІ зазначали, що ситуацією довкола можливого зриву програми газовидобування занепокоєні у Конгресі США, звідки направили звернення до Державного департаменту США та Міністерства економіки України.