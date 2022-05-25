Замість російського палива Німеччина купуватиме газ із США

RWE підписала меморандум про наміри купувати зріджений газ на американському терміналі Port Arthur LNG

На заміну російському блакитному паливу німецький енергетичний концерн RWE купуватиме зріджений природний газ (ЗПГ) зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

RWE підписала меморандум про наміри купувати зріджений газ на американському терміналі Port Arthur LNG. Такий крок дозволить зменшити залежність Німеччини від газу з РФ.

Енергоконцерн запланував щорічно купувати 2,25 млн тонн ЗПГ в американської компанії Sempra Infrastructure. Саме вона будуватиме термінал Port Arthur LNG у Мексиканській затоці. Звідти Німеччина забиратиме газ для постачання у країни Європи.

Компанії домовилися продовжити перемовини, щоб підписати 15-річний контракт. Однак, терміни реалізації наразі залишаються невідомими. Port Arthur LNG досі не почали будувати, зміщуючи кілька разів старт проекту.

Тим часом Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.