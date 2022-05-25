Німеччина послабить Covid-обмеження на в'їзд до країни

Кількість нових випадків коронавірусу в Німеччині почала знижуватися

Влада Німеччини має намір скасувати частину Covid-обмежень на в'їзд. Нові правила набудуть чинності з 1 червня.

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, до кінця серпня скасують вимогу для тих, хто в'їжджає, пред'являти довідку про щеплення, одужання або Covid-тести.

При цьому туристам з «небезпечних» регіонів доведеться пройти 14-денний карантин, незалежно від вакцинації.

Крім того, в Німеччині планують визнати всі Covid-вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Кількість нових випадків коронавірусу в Німеччині почала знижуватися. За минулу добу підтверджено 64 437 випадків, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, що американська біотехнологічна компанія Moderna приступить до досліджень можливої вакцини від мавпячої віспи.

Раніше повідомлялося, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.

Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.