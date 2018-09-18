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    Економіка та фінанси

    Зарплата українців з початку року зросла майже на 19% - Мінсоцполітики

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    Зарплата українців з початку року зросла майже на 19% - Мінсоцполітики

    Станом на липень середня зарплата становила 9170 гривень

    В Україні середня зарплата за сім місяців 2018 року зросла майже на 19%.

    Про це в понеділок, 17 вересня, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

    За даними відомства, розмір середньої заробітної плати за перші сім місяців збільшився майже на 19% (з 7711 гривень до 9170 гривень).

    Мінсоцполітики звернуло увагу на те, що цей показник є ключовим у контексті збільшення пенсій, оскільки він є складовою формули автоматичного перерахунку впровадженої пенсійної реформи.

    Нагадаємо, за сім місяців 2018 року середня пенсія українця зросла на 3,3%.

    Раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що українські пенсіонери отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість).

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