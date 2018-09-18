Зарплата українців з початку року зросла майже на 19% - Мінсоцполітики



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Станом на липень середня зарплата становила 9170 гривень

В Україні середня зарплата за сім місяців 2018 року зросла майже на 19%.

Про це в понеділок, 17 вересня, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За даними відомства, розмір середньої заробітної плати за перші сім місяців збільшився майже на 19% (з 7711 гривень до 9170 гривень).

Мінсоцполітики звернуло увагу на те, що цей показник є ключовим у контексті збільшення пенсій, оскільки він є складовою формули автоматичного перерахунку впровадженої пенсійної реформи.

Нагадаємо, за сім місяців 2018 року середня пенсія українця зросла на 3,3%.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що українські пенсіонери отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість).