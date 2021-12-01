Зарплати лікарів зростуть із 1 січня. Зеленський назвав суми

«Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисяч гривень», – заявив Зеленський

Із 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні буде підвищено

Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року. За його словами, з 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тисяч гривень.

«Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисяч гривень», – заявив Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Нагадаємо, із 1 грудня освітянам у школах підвищать заробітну плату на 8,4%. Директор школи буде отримувати 17 тис. грн на місяць, а вчителі – від 9 до 13,7 тисяч.

Із 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні буде підвищено внаслідок зростання рівня прожиткового мінімуму. Це призведе також до зростання Єдиного соціального внеску, адже його розмір прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона становитиме 6,5 тис. Зростання прожиткового мінімуму для населення України притягне за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, з 1854 грн зросте до 1934 грн.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.