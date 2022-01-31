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    Економіка та фінанси

    Гетманцев похвалився, що за місяць зберуть рекордні податки із українців

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    Данило Гетманцев розповів про успіхи влади в економічній сфері - Гетманцев похвалився, що за місяць зберуть рекордні податки із українців
    Данило Гетманцев розповів про успіхи влади в економічній сфері
    фото скріншот з відео

    Політик та економіст вважає обурення опозиції економічною ситуацією «крокодилячими сльозами»

    У січні 2022 року податкові органи України перевиконають план зі збору податків більш ніж на 4 млрд грн. Про це під час прямого включення на погоджувальній раді Верховної Ради України, яке транслює парламентський телеканал, повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «А це – військові, це – пенсіонери, вчителі та медики, за яких проливає «крокодилячі сльози», – покепкував Гетманцев, зауваживши, що критика опонентами чинної влади є несправедливою.

    Також Гетманцев зазначив, що за підсумками грудня минулого року середня заробітна плата українців становила $645, за цим показником Україна вже перевищила показники Казахстану та наблизилася до Білорусі.

    «У нас є ВВП на душу населення найвищим за всю історію, у нас кредитування бізнесу йде найвищими темпами за всю історію і прямі іноземні інвестиції також за останні десять років у 2021 році є найвищими. І це дійсно, попри «ковід», попри те що відбувається із військовою агресією Російської Федерації, попри те, що відбувається з цінами на енергоносії», – похвалився депутат.

    Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

    Також повідомлялося, що, за інформацією «Української правди, ідеологом «ресурсного» закону №5600, яким підвищили податки для українців, був олігарх Коломойський.

    Нагадаємо, завдяки новим правилам оподаткування українці ризикують отримати на 30% менші зарплати.

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    Теги: податки зарплата опозиція Данило Гетманцев
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    Гетманцев похвалився, що за місяць зберуть рекордні податки із українців