Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
Чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення
фото ілюстративне

З початку року до суду було направлено 36 обвинувальних актів щодо 37 податківців

Державне бюро розслідувань з початку 2023 року розслідує 103 кримінальні провадження щодо злочинів у сфері оподаткування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За результатами роботи 32 податківцям було повідомлено про підозру, до суду було направлено 36 обвинувальних актів щодо 37 посадовців.

«ДБР викрило, що через протиправні дії податківців державі завдано збитків на 76,5 млн грн. Завдяки роботі ДБР на сьогодні вже відшкодовано 36 млн грн, суди наклали арешт на майно вартістю 6,3 млн грн. Розслідування проводилися за сприяння керівництва Державної податкової служби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матеріали розслідування ДБР свідчать, що чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення.

«Фігуранти інколи не гребують навіть сумами всього у кілька тисяч гривень. Але найбільші суми неправомірної вигоди, отриманої нечесними посадовцями, сягають мільйонів гривень», – додали в ДБР.

Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року фото 1

До слова, в Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л.

Читайте також: Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
Теги: ДБР Державна податкова служба кримінал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третьякова наголошує: форму декларації потрібно переглядати, як податкову, так і в НАЗК
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
Вчора, 08:05
Від 1 липня в Україні дорожчає пальне
Податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: що буде з цінами у липні
1 липня, 12:25
Податківці попередили підприємців про майбутні перевірки працівників: у разі виявлення порушень обіцяють карати великими штрафами.
Зарплата у конверті. Роботодавцям загрожують великі штрафи від податкової
27 червня, 13:08

Економіка

Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
«Зелена» металургія – шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС» – CEO Метінвесту Юрій Риженков
«Зелена» металургія – шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС» – CEO Метінвесту Юрій Риженков
Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію
Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію
Через блокаду портів важка промисловість не може працювати на повну потужність – СЕО Метінвесту
Через блокаду портів важка промисловість не може працювати на повну потужність – СЕО Метінвесту
ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень
ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень
Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% – Держстат
Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% – Держстат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
30K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
11K
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
11K
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
8308
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
4130
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту