Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року

З початку року до суду було направлено 36 обвинувальних актів щодо 37 податківців

Державне бюро розслідувань з початку 2023 року розслідує 103 кримінальні провадження щодо злочинів у сфері оподаткування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За результатами роботи 32 податківцям було повідомлено про підозру, до суду було направлено 36 обвинувальних актів щодо 37 посадовців.

«ДБР викрило, що через протиправні дії податківців державі завдано збитків на 76,5 млн грн. Завдяки роботі ДБР на сьогодні вже відшкодовано 36 млн грн, суди наклали арешт на майно вартістю 6,3 млн грн. Розслідування проводилися за сприяння керівництва Державної податкової служби», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що матеріали розслідування ДБР свідчать, що чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення.

«Фігуранти інколи не гребують навіть сумами всього у кілька тисяч гривень. Але найбільші суми неправомірної вигоди, отриманої нечесними посадовцями, сягають мільйонів гривень», – додали в ДБР.

До слова, в Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л.