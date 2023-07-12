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Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
Третьякова наголошує: форму декларації потрібно переглядати, як податкову, так і в НАЗК
фото з відкритих джерел

Галина Третьякова ініціює перегляд правил декларування

Голова Комітету Верховної ради України з питань соцполітики Галина Третьякова виступає за реформування системи декларування, адже «нардепи податковій показують одне, а громадянам – інше». А декларації – і податкова, і декларація в НАЗК – мають бути ідентичними. Про це Третьякова заявила в інтерв’ю «Главкому».

Третьякова наголошує: форму декларації потрібно переглядати, як податкову, так і в НАЗК. 

Нардепи, які добровільно подали декларації протягом 2021-2022 років
Нардепи, які добровільно подали декларації протягом 2021-2022 років
фото: Рух «Чесно»

«Я задекларована, мені нема чого приховувати. Але я вважаю, що декларація податкова і декларація в НАЗК мають бути ідентичними. Чому нардепи податковій показують одне, а громадянам інше? Де ще таке є? Я про це говорила з головою НАЗК Олександром Новіковим, головою Антикорупційного комітету парламенту Анастасією Радіною, але зрушень поки що нема», – зазначила вона.

Третьякова виступає за те, щоб в Україні запровадили методи контролю витрат і доходів.

«Це можна буде зробити, якщо ми приймемо закон про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств (№ 8143). Ми маємо порівнювати витрати і доходи. Вийшов із дому з діамантовою обручкою, виїхав на майбаху, купив віллу –  покажи задекларовані доходи. Немає? Тоді кримінальна відповідальність», – стверджує чиновниця.

Нагадаємо, добровільне подання декларацій не відновлює контроль за доброчесністю держслужбовців. Як голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила «Главкому», НАЗК заборонено перевіряти декларації до кінця війни. У арсеналі НАЗК є лише моніторинг способу життя посадовців, але цей механізм дозволяє реагувати на окремі випадки, переважно виявлені журналістами. Перевірки масиву декларацій навіть топ-посадовців не проводяться. А без цього подання декларації може призвести до безкарності. Тому необхідно не тільки відновити обов'язок подання декларацій, але і повноваження НАЗК перевіряти декларації. 

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Теги: декларація НАЗК Галина Третьякова

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