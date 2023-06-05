Таємний проєкт розвідки завдав ворогу збитків на понад $700 млн

Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території

Проєкт Black Box вже завдав ворогові збитків на понад $700 млн. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад $700 млн. Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

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Black Box – спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та блогера Ігор Лаченков.

Начальник розвідки Кирило Будано зазначив, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити:

«Понад $700 млн – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», – додав він.

Нагадаємо, що минулого року за запитом Головного управління розвідки МО України було зібрано 230 млн грн на секретний проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи загальною вартістю 40 млн грн.

З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн грн. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

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Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.