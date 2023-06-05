Таємний проєкт розвідки завдав ворогу збитків на понад $700 млн
Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території
Проєкт Black Box вже завдав ворогові збитків на понад $700 млн. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад $700 млн. Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.
Начальник розвідки Кирило Будано зазначив, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити:
«Понад $700 млн – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», – додав він.
Нагадаємо, що минулого року за запитом Головного управління розвідки МО України було зібрано 230 млн грн на секретний проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи загальною вартістю 40 млн грн.
З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн грн. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.
Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.
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