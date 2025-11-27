Головна Світ Соціум
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років
Діти у ЄС можуть отримати обмеження в Інтернеті
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій пропонується встановити мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах на рівні 16 років

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує значно підвищити мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах. Метою цієї ініціативи є забезпечення належної вікової взаємодії користувачів та захист підлітків в онлайн-середовищі. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У резолюції йдеться про те, щоб встановити єдиний цифровий поріг у 16 років для доступу до соціальних мереж. Доступ для 16-річних має бути дозволений лише за умови письмової згоди батьків або опікунів. Документ також пропонує встановити мінімальний вік у 13 років для доступу до відеоплатформ та сервісів із ШІ-компаньйонами.

Важливо зазначити, що ухвалена резолюція Європарламенту має рекомендаційний характер і наразі не є обов'язковою до виконання та не встановлює прямих законодавчих норм. Однак це рішення є потужним сигналом і, ймовірно, стане основою для розробки обов'язкового законодавства ЄС у сфері цифрового захисту дітей у найближчому майбутньому.

До слова, двоє підлітків – 15-річні Ной Джонс і Мейсі Нейланд – подали позов до Верховного суду Австралії, заявивши, що запроваджена в країні заборона на користування соцмережами особам молодше 16 років неконституційна.

Проєкт «Цифрова свобода» (Digital Freedom Project, DFP) повідомив, що позов був оформлений 26 листопада. На своєму сайті організація наголошує, що для підлітків соцмережі є основним джерелом інформації й спілкування, а заборона може найбільше зашкодити вразливим групам – дітям з інвалідністю, представникам корінних народів, підліткам із сільських і віддалених районів та ЛГБТК+-молоді.

У 2024 році парламент Австралії схвалив законопроєкт про введення заборони для дітей та підлітків віком до 16 років користуватися соцмережами. Закон набуде чинності 10 грудня – після цього понад мільйон аккаунтів австралійських підлітків у соцмережах, а також у YouTube та TikTok мають бути деактивовані.

Digital Freedom Project заявляє, що така заборона порушує свободу слова та право підлітків на висловлювання онлайн, у тому числі обмежуючи можливості політичних висловлювань. 

До слова, парламент Данії підтримав урядову пропозицію, яка обмежує користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Ініціатива має на меті захистити дітей від негативного впливу інтернету. 

Соціум
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
Експрезидента Перу засуджено до 14 років ув’язнення за корупцію
Експрезидента Перу засуджено до 14 років ув’язнення за корупцію
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло

