Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій

Раніше повідомлялося, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями для закінчення війни

Керівник Банкової: «Готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать спільну роботу над планом завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Банкової.

«Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві», – зазначи він.

Єрмак наголосив на важливості зберігати продуктивність і працювати швидко. «Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України. Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни», – сказав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».