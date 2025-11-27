Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій
Раніше повідомлялося, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями для закінчення війни
фото: Офіс президента

Керівник Банкової: «Готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать спільну роботу над планом завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Банкової.

«Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві», – зазначи він.

Єрмак наголосив на важливості зберігати продуктивність і працювати швидко. «Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України. Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни», – сказав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Офіс президента перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Мітч Макконнелл написав, що Путін «провів цілий рік, намагаючись обдурити президента Трампа»
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
Вчора, 08:59
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
22 листопада, 16:45
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
22 листопада, 06:28
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Американський лідер зробив заяву про мирний план для України
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
21 листопада, 18:19
Зеленький: Важливо, щоб результатом став достойний мир
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
21 листопада, 15:44
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
20 листопада, 23:44
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»: про що говорили
20 листопада, 23:26
Трамп просить помилувати свого союзника Нетаньягу в Ізраїлі
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
12 листопада, 15:35

Політика

Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій
Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій
Зеленський у День подяки звернувся до Трампа
Зеленський у День подяки звернувся до Трампа
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua