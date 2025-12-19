Головна Країна Політика
search button user button menu button

Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Навроцький: Візит Зеленського демонструє єдність Польщі та України проти російської загрози
фото: скриншот з відео

Президент Польщі поділяє з Володимиром Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, що загрожує Європі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви. Про це він сказав під час пресконференції із Зеленським у Варшаві, повідомляє «Главком».

Навроцький нагадав, що Зеленський прибув до Варшави на його запрошення.

«Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом», – сказав Навроцький.

Він заявив, що поділяє з Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, яка загрожує Європі.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

До слова, 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

Читайте також:

Теги: Польща Володимир Зеленський Україна президент безпека запрошення Кароль Навроцький росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
17 грудня, 12:17
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
9 грудня, 21:42
Анастасія Блищик розповіла про народження сина на війні
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
8 грудня, 09:20
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик закликав поляків не легковажити звуками сирен
У польському місті лунала повітряна тривога
7 грудня, 15:58
Партизани зламали сайт
Партизани «Атеш» здійснили кібератаку на головний сайт мобілізації у РФ
3 грудня, 14:59
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
26 листопада, 16:53
Ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
25 листопада, 10:52
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
21 листопада, 15:07
Зеленський не знав про оборудки Міндіча
Соратник президента запевнив, що Зеленський не знав про оборудки Міндіча
19 листопада, 17:04

Політика

Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Президент України прибув до Польщі
Президент України прибув до Польщі

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua