Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»

Президент Польщі поділяє з Володимиром Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, що загрожує Європі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви. Про це він сказав під час пресконференції із Зеленським у Варшаві, повідомляє «Главком».

Навроцький нагадав, що Зеленський прибув до Варшави на його запрошення.

«Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом», – сказав Навроцький.

Він заявив, що поділяє з Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, яка загрожує Європі.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

До слова, 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.