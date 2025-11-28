Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
фото з відкритих джерел

Танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень

Зеленський звільнив Єрмака, танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини, Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків». «Главком» склав добірку новин 28 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський звільнив Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ.

Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини

Біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. За повідомленням Генерального директорату з морських справ Туреччини, біля узбережжя країни було уражено два нафтові танкери.

За інформацією місцевого портового агента, на судні під назвою Kairos стався вибух і спалахнула пожежа. Крім того, постраждав й танкер Virat. У звіті портового агента зазначено, що Kairos міг натрапити на міну.

Пішов із життя екснардеп від «Свободи»

Сьогодні, 28 листопада, перестало битися серце заступника голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народного депутата України сьомого скликання Леонтія Мартинюка. Леонтію Мартинюку було 54 роки, його життя обірвала важка хвороба.

Леонтій Мартинюк у 2010-2012 роках був депутатом Львівської облради від ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Свобода» (№ 11 у списку), працював заступником голови комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Екстрадованого українця Сергія Кузнєцова було заарештовано у Німеччині. Його підозрюють у причетності до підриву російських газогонів «Північний потік» у 2022 році.

«Слідчий суддя Верховного федерального суду 28 листопада виконав ордер на арешт щодо громадянина України Сергія Кузнєцова», – йдеться у повідомленні Федеральної прокуратури Німеччини.

У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка

У «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак кадрові зміни Володимир Зеленський нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Сьогодні, 18:17
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10
Україна отримає від Іспанії ракети
Іспанія передасть Україні ракети Iris-T
18 листопада, 20:47
Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Зеленський очікує від Свириденко кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції
Зеленський обговорив із Свириденко кадрові зміни в уряді
14 листопада, 12:36
Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман є фігурантами розслідування НАБУ
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
13 листопада, 11:09
Зеленський подякував воїнам, які захищали й звільняли Херсон
Третя річниця звільнення Херсона. Президент відзначив подвиг захисників
11 листопада, 10:33
Глава держави наголосив, що українські десантники беруть участь в усіх найбільш важливих боях та операціях
Президент присвоїв чотирьом десантникам звання Героя України
8 листопада, 15:52
Офіційної інформації від української сторони щодо цієї події наразі немає
На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо
2 листопада, 20:34

Події в Україні

Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла
Відключення світла 29 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 29 листопада 2025 року: графіки
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua