Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада

Зеленський звільнив Єрмака, танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини, Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків». «Главком» склав добірку новин 28 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський звільнив Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ.

Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини

Біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. За повідомленням Генерального директорату з морських справ Туреччини, біля узбережжя країни було уражено два нафтові танкери.

За інформацією місцевого портового агента, на судні під назвою Kairos стався вибух і спалахнула пожежа. Крім того, постраждав й танкер Virat. У звіті портового агента зазначено, що Kairos міг натрапити на міну.

Пішов із життя екснардеп від «Свободи»

Сьогодні, 28 листопада, перестало битися серце заступника голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народного депутата України сьомого скликання Леонтія Мартинюка. Леонтію Мартинюку було 54 роки, його життя обірвала важка хвороба.

Леонтій Мартинюк у 2010-2012 роках був депутатом Львівської облради від ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Свобода» (№ 11 у списку), працював заступником голови комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Екстрадованого українця Сергія Кузнєцова було заарештовано у Німеччині. Його підозрюють у причетності до підриву російських газогонів «Північний потік» у 2022 році.

«Слідчий суддя Верховного федерального суду 28 листопада виконав ордер на арешт щодо громадянина України Сергія Кузнєцова», – йдеться у повідомленні Федеральної прокуратури Німеччини.

У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка

У «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається.