В Офісі президента пояснили мету зустрічі Зеленського з олігархами



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На Банковій стверджують, що бізнесмени пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу Фото: president.gov.ua

Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною Covid-19

Президент України Володимир Зеленський у понеділок ввечері провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що на нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною Covid-19.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною, додали в Офісі президента.

«Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців», – зазначив Зеленський.

На Банковій стверджують, що бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, «Схеми» зафіксували, як сьогодні на територію Офісу президента заїжджали автівки олігарха Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського, засновника холдингу «Кернел Групп» Андрія Веревського та олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.