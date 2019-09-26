Зеленський в Нью-Йорку заявив, що створює «цивілізовану ділову атмосферу» в Україні



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Зеленський на зустрічі з бізнесменами в США Фото: пресслужба президента України

«Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч з представниками ділових кіл США, де заявив, що його команда налаштована «не обіцяти реформи та зміни в країні, а швидко їх проводити».

Про це 26 вересня повідомляє пресслужба президента.

«Ми не будемо говорити про важливість боротьби з корупцією чи важливість дерегуляції – ми це все робимо вже сьогодні, хоча треба було зробити ще вчора. Ми вже почали вирішувати проблеми, які заговорювалися роками. Ми змінюємо країну, правила гри, створюємо цивілізовану ділову атмосферу – і робитимемо це все дуже швидко. У нас нема років, у нас є тільки місяці», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що вперше в історії України знято недоторканність з народних депутатів, ухвалено закон, що допоможе ефективно працювати Вищому антикорупційному суду. Крім того, ухвалено низку законів, які значно збільшують прозорість регулювання фінансової сфери.

«На тлі цих змін зріс кредитний рейтинг України – з В- до В та поліпшився прогноз зі «стабільного» на «позитивний» агентства Fitch Rating. Економіка зростає вже 14 кварталів поспіль і досягла 4,6% у 2-му кварталі цього року», – заявив Зеленський.

За його словами, вперше за чотири роки Україна вийшла на рекордний розмір портфелю ЄБРР у понад 1 мільярд доларів, з якого близько половини – нові проекти, оголошені в останні три місяці.

«Ми й далі співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами», – наголосив глава держави.

За словами президента, у жовтні планується розглянути законопроект, який суттєво скорочує список підприємств, заборонених до приватизації. «Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах», – заявив Зеленський.

Крім того, зауважив він, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесії, який дасть змогу залучити на прозорих та зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Глава держави нагадав, що Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business.

«Надалі ми зробимо все для забезпечення економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій. Це мій головний пріоритет як президента, це також пріоритет нового уряду та парламенту», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили широкий спектр питань.

До слова, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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