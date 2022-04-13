Жителі Рівненщини почують вибухи: робота у кар'єрах відновлюється

У кар'єрах на Рівненщині знову лунатимуть вибухи

Місцева влада закликаю людей не лякатися, якщо пролунають вибухи

Рада оборони області надала ще шість дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:

ДП «Камене-дробильний завод «Віта» приватного підприємства «Соріс»;

ТОВ «Селищанський гранітний кар’єр»;

ТОВ «Балашівський граніт»;

ТОВ «Вирівський кар'єр»;

ДП «Регіон – Інвест»;

ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».

«Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе», – йдеться у повідомленні.

До слова, дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів.

А Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун. На підприємстві запустили доменну піч №6.