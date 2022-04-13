Жителі Рівненщини почують вибухи: робота у кар'єрах відновлюється
Місцева влада закликаю людей не лякатися, якщо пролунають вибухи
Рада оборони області надала ще шість дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:
- ДП «Камене-дробильний завод «Віта» приватного підприємства «Соріс»;
- ТОВ «Селищанський гранітний кар’єр»;
- ТОВ «Балашівський граніт»;
- ТОВ «Вирівський кар'єр»;
- ДП «Регіон – Інвест»;
- ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».
«Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе», – йдеться у повідомленні.
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