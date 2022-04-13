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    Економіка та фінанси

    Жителі Рівненщини почують вибухи: робота у кар'єрах відновлюється

    У кар'єрах на Рівненщині знову лунатимуть вибухи - Жителі Рівненщини почують вибухи: робота у кар'єрах відновлюється
    У кар'єрах на Рівненщині знову лунатимуть вибухи
    фото: Рівне Вечірнє

    Місцева влада закликаю людей не лякатися, якщо пролунають вибухи

    Рада оборони області надала ще шість дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:

    • ДП «Камене-дробильний завод «Віта» приватного підприємства «Соріс»;
    • ТОВ «Селищанський гранітний кар’єр»;
    • ТОВ «Балашівський граніт»;
    • ТОВ «Вирівський кар'єр»;
    • ДП «Регіон – Інвест»;
    • ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».

    «Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе», – йдеться у повідомленні.

    До слова, дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів.

    А Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун. На підприємстві запустили доменну піч №6.

    Теги: вибух росія окупанти економіка війна Україна Рівненщина робота окупація #stoprussia
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    Жителі Рівненщини почують вибухи: робота у кар'єрах відновлюється