«Житомиргаз» заявив, що балансоутримувачі наражають споживачів газу на небезпеку



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На Житомирщині понад 2 тис. багатоповерхових будинків, мешканці яких користуються газом

Не укладаючи договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж балансоутримувачі (ОСББ, управляючі кампанії тощо) ставлять під загрозу безпечне та безперебійне газопостачання споживачам природного газу. Про це повідомляє «Житомиргаз».

Рішенням обласної комісії зобов’язано балансоутримувачів багатоповерхових будинків Житомирщини подбати про безпеку людей та забезпечити технічне обслуговування газових мереж будинків згідно з нормами.

З 1 січня 2019 року власники, балансоутримувачі самостійно можуть обрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів те елементів системи газопостачання будинку. До 2019 року планово-технічне обслуговування (ПТО) здійснювалося газорозподільними компаніями. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних системтака послуга стала ринковою.

У Житомирській області понад 2 тисячі багатоповерхових будинків, мешканці котрих використовують природний газ у побутових цілях. Варто зауважити, що в експлуатації значна частина багатоквартирних житлових будинків була збудована в 60-ті роки та елементи внутрішньобудинкової системи газопостачання з вже ненадійними фітінговими з’єднаннями, які піддаються корозії.

ПАТ «Житомиргаз» в рамках забезпечення вимог законодавства направило усім балансоутримувачам листи з проектами на заключення угод на планово-технічне обслуговування згідно норм.

Станом на початок березня всього 31 балансоутримувач з 628 діючих уклав угоду на технічне обслуговування газових мереж, що є вкрай негативною тенденцією, так як мова йде про безпечну експлуатацію газових мереж та безпеку людей. ПАТ «Житомиргаз» вкрай стурбовано ситуацією, так як житловий фонд області на даний момент знаходиться фактично без послуг технічного обслуговування. До того ж налічується близько 159 тис замортизованих побутових газових приладів

«Дане проблемне питання було винесено на обласну комісію комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №11 від 20.09.2018р. та міську комісію №20 від 21.12.2018р. Результатом розгляду даного питання, що стосується безпеки людей на обласній комісії було прийнято рішення зобов’язати (на міській – рекомендувати) балансоутримувачів укласти угоди на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання» - розповідає директор технічний ПАТ «Житомиргаз» Сергій Колесник.

Недотримання основних правил експлуатації систем газопостачання може мати непоправні катастрофічні наслідки для співвласників багатоквартирного будинку та їх спільного майна.