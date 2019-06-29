ЗМІ: Apple перенесла виробництво Mac Pro з США в Китай



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Вартість Mac Pro сягає 6 тисяч доларів

Факт прийняття компанією рішення про перенесення виробництва дуже важливий, відзначають експерти

Американська компанія Apple почала збирати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія до недавнього часу виробляла в США.

Про це пише Wall Street Journal.

Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї отримала Quanta Computer Inc., повідомили джерела газети.

Quanta займається складанням Mac Pro на підприємстві, розташованому поблизу Шанхая, і його близькість до інших азіатських постачальників Apple, як очікується, дозволить компанії заощадити на транспортних витратах.

Mac Pro, вартість яких сягає 6 тисяч доларів, не входять до числа найбільш продаваних продуктів Apple, проте сам факт прийняття компанією рішення про перенесення виробництва дуже важливий, відзначають експерти.

Нагадаємо, Apple перестане оновлювати старі iPhone.

До слова, Apple втратила $9 млрд після відставки головного дизайнера.