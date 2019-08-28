Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС - єдине рішення для порятунку регіону, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт розкритикував скасування рішення уряду, яке слідувало згодом, зазначивши, що альтернативи введенню спецціни на газ для Луганської ТЕС немає

Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС - єдина можливість забезпечити регіон світлом і теплом в умовах блокади поставок вугілля Росією. Про це заявив економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко, передають Українські новини.

«Проблема із забезпеченням електроенергією Луганській області має вирішуватися на державному рівні. І це не проблема ДТЕК чи інших приватних компаній, це проблема відносин України і Росії. Станція працює на антрациті. З 2017 року антрациту на території, підконтрольній уряду України немає. Немає і під'їздів до станції з території України. Вугілля возять з Росії. Зрозуміло, що це ризик. Тому з 2017 року мусується як тема будівництва залізної гілки на станцію, так і тема будівництва підстанції Кремінна, яка б збільшила перетоки електроенергії з об'єднаної енергосистеми України до Луганської області. Але ніхто проблему не хотів вирішувати, і нині жителі Луганської області, власне, самі по собі», - заявив Гаврилечко.

На його думку, коли з 1 червня Росія перекрила поставки вугілля та станція вимушено перейшла на газ, який значно дорожчий, уряд прийняв єдино вірне рішення - знизити ціну на газ для Луганської ТЕС.

«У цій ситуації Гройсман приймає єдине правильне рішення - знизити ціну на газ для станції. Тимчасово, до розблокування поставок. Головне, що люди будуть зі світлом і теплом. А ще й з водою, бо якщо станція зупиниться - то перестануть працювати насоси, та й всі системи життєзабезпечення накриються мідним тазом», - підкреслив Гаврилечко.

Експерт також розкритикував скасування рішення уряду, яке слідувало згодом, зазначивши, що альтернативи введенню спецціни на газ для Луганської ТЕС немає. Інакше регіон буде повністю паралізований.

«Але раптом потім трапляється неймовірне - уряд скасовує рішення про зниження ціни. Мотивує це тим, що ситуацію можна вирішити без зниження ціни і просто добудувавши додаткові лінії. Але будівництво підстанції в Кремінній, яка може дати доппотужності, закінчиться в травні 2020 року. Грошей же на газ, як і раніше, немає - оскільки немає постанови Кабміну. Отже, станція не зможе його закуповувати. І як підсумок - жителі регіону залишаться без світла і тепла. Подарували надію і відразу ж забрали. Зниження ціни на газ - це єдине рішення для порятунку регіону. Альтернативи рішенню Кабміну щодо зниження ціни немає», - підкреслив Гаврилечко.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля під час виробництва електроенергії. Причиною цього стало блокування поставок антрациту на ТЕС з території Росії. З 27 серпня для економії газу Луганська теплоелектростанція перейшла на роботу одним енергоблоком.

Прем'єрміністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава, як за надзвичайної ситуації, знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ надходитиме за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів. 15 серпня уряд ініціював скасування цього рішення. Одночасно НЕК «Укренерго» доручено прискорити реалізацію проекту будівництва в області другої лінії енергозабезпечення.