Ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі (фотодокази)

Середня ціна на солодковершкове масло в Україні, вагою 180 грамів та жирністю 73% – це 70-80 грн

Ціни на солодковершкове масло в Україні майже зрівнялися з цінами у Франції

Ціни на молочну продукцію в Україні поступово зростають щороку. Особливо вартість деяких продуктів «підскочила» після початку великої війни. Дискусії щодо того, де ж дешевше: в України чи Європі стають все більш актуальними, тож «Главком» проаналізував, як відрізняється ціна на один із найпопулярніших продуктів – вершкове масло – в Україні, Польщі, Франції та Бельгії.

Ціни в Бельгії

Упавковка вершкового масла, вагою в 250 грам, у Бельгії коштує €1,99 або ж 87 гривень.

Ціни в Польщі

У популярній польській мережі магазинів Biedronka ціни на 200 грамів солодковершкового масла варіюються від 7 до 9 злотих, у валюті євро це від €1,64 до €2,11, або ж від 72 грн до 92 грн.

Ціни у Франції

Ціни на солодковершкове або ж солоне вершкове масло, із високою жирністю вагою в 250 грамів, у французьких магазинах видозмінюється з €2,60 до €2,80.

У мережі магазинів Carrefour масло коштує €2,69 – 117 грн.

У мережі магазинів Auchan масло коштує €2,69-€2,76 – 117-120 грн.

Ціни в Україні

Середня ціна на солодковершкове масло, вагою 180 грамів та жирністю 73% – це 70-80 грн, або ж €1,60-€1,83 залежно від бренду товару та магазину.

До прикладу в мережі магазинів «АТБ», станом на 27 травня, масло жирністю ≈60% коштує ≈70 грн, 73% – ≈80 грн, а солодковершкове екстра 80% – приблизно 90 грн (€2,06).

Водночас, варто зауважити, що у французьких магазинах ціни за масло були вагою в 250 грамів, а українських – 180 грамів.

У мережі магазинів «Сільпо» ціни трошки вищі, але не суттєво: різниця в 1-2 грн.

Отже, ціни на солодковершкове масло хоч і незначно, але вже є вищими за ціни в Польщі та Бельгії. Із французькими виробниками масла – українські майже зрівнялися.

До слова, у тропічній Нігерії ціни на масло перебувають в діапазоні від 160 до 335 грн. Українська кореспондентка відзначила, що такі високі ціни на молочну продукцію в Африканському континенті через те, що вона є імпортною.

Нагадаємо, протягом січня 2024 року в Україні здорожчали більшість молочних продуктів. Імовірно, ціни продовжать лізти догори і надалі. Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока (АВМ).

«Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що 2023 року молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення», – додали в Асоціації.