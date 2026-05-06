Лише 1,5 копійки з гривні: система стягнення боргів зафіксувала сумну тенденцію

У середньому з кожної гривні боргу виконавці спромоглися «вибити» лише 1,5 копійки

«Мертві борги» з’явилися через позови щодо шкоди від агресії РФ

Попри зростання загальних сум стягнень, ефективність повернення коштів в Україні залишається низькою через мораторії та борги РФ. У 2025 році виконавцям вдалося повернути понад 29 млрд грн, проте в масштабах загальної заборгованості ця сума виглядає мізерною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

За минулий рік державні та приватні виконавці стягнули 29,63 млрд грн, що на 16% більше за показники 2024 року. Втім, загальна картина вражає масштабами: на виконанні перебувало понад 6,3 млн проваджень на колосальну суму 2,32 трлн грн.

інфографіка: опендатабот

Реально повернути кошти вдалося лише у третині завершених справ. У середньому з кожної гривні боргу виконавці спромоглися «вибити» лише 1,5 копійки.

Хоча державні виконавці опрацьовують значно більший обсяг справ (4,94 млн проваджень проти 1,36 млн у приватних), приватний сектор демонструє вищу фінансову ефективність:

Приватні виконавці стягнули 3% від заявлених сум (12,46 млрд грн).

Державна служба повернула лише 1% (17,17 млрд грн).

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко пояснює низькі цифри наявністю «мертвих боргів», які неможливо стягнути фізично. Це, зокрема, позови щодо шкоди від агресії РФ та справи, заблоковані численними мораторіями (їх наразі близько 25).

Зі свого боку, приватні виконавці наголошують на законодавчому дисбалансі. За словами Андрія Авторгова, від початку повномасштабного вторгнення держава більше дбала про захист боржників, ніж стягувачів, що призвело до поширення практики ухилення від зобов'язань навіть тими, хто має ресурси.

