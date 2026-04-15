Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг

«Досі винна»: Оля Полякова вже 10 років не віддає колишній продюсерці $600

Оля Полякова винна кошти своїй експродюсерці Розалії Романовій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла сама Розалія Романова та назвала суму, яку їй винна співачка.

Експродюсерка Олі Полякової понад 10 років тому продала своїй експідопічній відеоматеріали про її творчість з періоду, коли вона з нею співпрацювала. Жінка відала Поляковій касети, однак натомість отримала лише половину суми їхньої вартості.

«Наступний раз вона зв’язалась зі мною чи то у 2014-у, чи то у 2015-у. Сказала, що канал «Україна» робить про неї фільм і попросила відеоматеріали часів нашої співпраці. Ми домовилися, що я надам їй 30 касет за вартістю пустих таких касет – по $30. Вона мені віддала $300, сказавши, що більше грошей у неї на той момент було. Я віддала їй ці касети, а от ті $600 Оля мені винна досі», – стверджує продюсерка.

Коли Розалія Романова попросила в Олі Полякової кошти, які вона їй винна, артистка проігнорувала прохання. Жінці потрібні були гроші на операцію для її матері.

«Моїй мамі робили операцію на серці. І я їй писала, мовляв, Олю, мені зараз дуже потрібні гроші для мами, віддай борг, будь ласка. Я писала: «Олю, мені зараз дуже потрібні гроші для мами, віддай борг, будь ласка. Вона прочитала повідомлення і не відповіла», – пригадала Ковальська.

Полякова зі своєю продюсеркою на початку кар’єри фото надано Розалією Романовою

Продюсерка пояснила, що її контракт із Поляковою був підписаний на п’ять років, а з часом проєкти, куди вона вкладалася, мали приносити їй прибуток після реалізації.

«Контракт був укладений на п’ять років. Його логіка була дуже простою: ми інвестуємо в артистку ресурси, час, техніку, продакшн, зйомки, записи, промоцію, а після виходу проєкту в плюс ці вкладення поступово повертаються. У контракті було прописано, що Оля працює під власним ім’ям – і це був важливий момент, на який я свідомо пішла. Зі свого боку ми зобов’язувалися забезпечувати продюсерську роботу: запис пісень, зйомки кліпів, презентації, вихід в ефір, промоцію. З її боку було прописано участь у рекомендованих продюсером заходах і дотримання робочих зобов’язань», – пояснила жінка.

До слова, Розалія Романова вважає, що контракт між нею та Олею Поляковою було розірвано несправедливо. Після розівання співпраці вона з чоловіком отримала лише $25 тис. Ці кошти продюсерці віддав вже чоловік Полякової Вадим Буряковський. Водночас вона мала отримати значно більшу суму, адже за її словами, вкладення у розрутку Поялкової були більші. А команда частіше працювала зі збитками, а не прибутками.

«У контракті було чітко прописано: якщо він (контракт – «Главком») припиняється достроково, артистка має повернути ті кошти, які були в неї вкладені. Саме для цього і велися акти. Це була нормальна, зрозуміла для продюсерської діяльності логіка. У результаті ми отримали $25 тис» .

Нагадаємо, чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Ірина Ковальська, яка сьогодні відома, як Розалія Романова прокоментувала інтерв’ю чоловіка Олі Полякової, з якою вона раніше співпрацювала. Жінка обурилася різкою критикою у свій бік.