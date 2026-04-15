Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Розалія Романова отримала відмову від Полякової, коли попросила її повернути борг
«Досі винна»: Оля Полякова вже 10 років не віддає колишній продюсерці $600

Оля Полякова винна кошти своїй експродюсерці Розалії Романовій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла сама Розалія Романова та назвала суму, яку їй винна співачка.

Експродюсерка Олі Полякової понад 10 років тому продала своїй експідопічній відеоматеріали про її творчість з періоду, коли вона з нею співпрацювала. Жінка відала Поляковій касети, однак натомість отримала лише половину суми їхньої вартості.

«Наступний раз вона зв’язалась зі мною чи то у 2014-у, чи то у 2015-у. Сказала, що канал «Україна» робить про неї фільм і попросила відеоматеріали часів нашої співпраці. Ми домовилися, що я надам їй 30 касет за вартістю пустих таких касет – по $30. Вона мені віддала $300, сказавши, що більше грошей у неї на той момент було. Я віддала їй ці касети, а от ті $600 Оля мені винна досі», – стверджує продюсерка.

Коли Розалія Романова попросила в Олі Полякової кошти, які вона їй винна, артистка проігнорувала прохання. Жінці потрібні були гроші на операцію для її матері.

«Моїй мамі робили операцію на серці. І я їй писала, мовляв, Олю, мені зараз дуже потрібні гроші для мами, віддай борг, будь ласка. Я писала: «Олю, мені зараз дуже потрібні гроші для мами, віддай борг, будь ласка. Вона прочитала повідомлення і не відповіла», – пригадала Ковальська.

Полякова зі своєю продюсеркою на початку кар’єри
Полякова зі своєю продюсеркою на початку кар’єри
фото надано Розалією Романовою

Продюсерка пояснила, що її контракт із Поляковою був підписаний на п’ять років, а з часом проєкти, куди вона вкладалася, мали приносити їй прибуток після реалізації.

«Контракт був укладений на п’ять років. Його логіка була дуже простою: ми інвестуємо в артистку ресурси, час, техніку, продакшн, зйомки, записи, промоцію, а після виходу проєкту в плюс ці вкладення поступово повертаються. У контракті було прописано, що Оля працює під власним ім’ям – і це був важливий момент, на який я свідомо пішла. Зі свого боку ми зобов’язувалися забезпечувати продюсерську роботу: запис пісень, зйомки кліпів, презентації, вихід в ефір, промоцію. З її боку було прописано участь у рекомендованих продюсером заходах і дотримання робочих зобов’язань», – пояснила жінка.

До слова, Розалія Романова вважає, що контракт між нею та Олею Поляковою було розірвано несправедливо. Після розівання співпраці вона з чоловіком отримала лише $25 тис. Ці кошти продюсерці віддав вже чоловік Полякової Вадим Буряковський. Водночас вона мала отримати значно більшу суму, адже за її словами, вкладення у розрутку Поялкової були більші. А команда частіше працювала зі збитками, а не прибутками.

«У контракті було чітко прописано: якщо він (контракт – «Главком») припиняється достроково, артистка має повернути ті кошти, які були в неї вкладені. Саме для цього і велися акти. Це була нормальна, зрозуміла для продюсерської діяльності логіка. У результаті ми отримали $25 тис» .

В інтерв'ю «Главкому» експродюсерка співачки Олі Полякової Розалія Романова розповіла, як вона познайомилася з нею завдяки родичу артистки. Експродюсерка розкрила особистість чоловіка, який допомагав Поляковій на початку кар’єри.

Нагадаємо, чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Ірина Ковальська, яка сьогодні відома, як Розалія Романова прокоментувала інтерв’ю чоловіка Олі Полякової, з якою вона раніше співпрацювала. Жінка обурилася різкою критикою у свій бік.

Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг
Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг
