Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт

Ситуація зі світлом не покращиться без вирішення боргової проблеми балансуючого ринку – Трохимець

Україна не зможе якісно підготуватись до наступної зими та мінімізувати ризики відключень, якщо не владнає критичну проблему з багатомільярдними боргами на балансуючому ринку. Про це написав Олександр Трохимець, віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Більше 46 млрд грн розмір боргу балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» і він тільки зростає. В той же час, НЕК «Укренерго» заборгував перед виробниками на балансуючому ринку більше 32 мільярдів гривень. Йдемо на антирекорди, які шкодять стабільності енергосистеми», – сказав Трохимець.

За його словами, повернення цих боргів – це необхідна умова для стійкості системи. Це потрібно всім – енергокомпаніям, промисловим та побутовим споживачам.

Він зазначив, що борги балансуючого ринку накопичили переважно державні та муніципальні структури. Відповідно, пріоритетно мають вирішуватися державою – на рівні з відновленням пошкодженого агресором енергетичного обладнання та інфраструктури.

«Енергетики роблять все, щоб Україна залишалась зі світлом. Якщо довести до всіх, що електроенергія не може бути безкоштовною, забезпечити платіжну дисципліну і управлінські рішення, то можна, як мінімум, зупинити приріст боргів. А далі вже можна рухатись в напрямку виконання зобов’язань і ліквідації ланцюгів неплатежів», – зазначив експерт.

На його думку, вагому роль в цьому процесі боргів балансуючого ринку відіграє активність та залученість Прем’єр-міністра, профільного міністра та Регулятора.

«Підготовка до зими і вирішення критичних проблем галузі має відбуватися вже зараз, щоб країна не опинилась в скрутній ситуації з настанням холодів», – підсумував Трохимець.

Як повідомлялося, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України раніше заявляла, що криза на балансуючому ринку електроенергії вже напряму б’є по генеруючих підприємствах і ставить під загрозу стабільність енергосистеми в умовах війни.