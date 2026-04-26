Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський

glavcom.ua
Заборгованість покупців електроенергії перед НЕК «Укренерго» сягнула критичних 42 млрд грн і це створює великі проблеми для розбудови нових генеруючих потужностей в Україні, вважає Владислав Соколовський, голова правління Асоціації сонячної енергетики України.

«Ситуація на балансуючому ринку (БР) станом на початок 2026 року продовжувала погіршуватися. Сукупна заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» сягнула критичних 42 млрд грн», – сказав Соколовський, додаючи, що борг «Укренерго» перед генерацією наразі перевищує 30 млрд грн.

Він зазначив, що динаміка росту боргів катастрофічна, адже вони зростають приблизно на 1 млрд грн щомісяця і можуть досягти 50 млрд грн вже за декілька місяців.

«Вплив цих чисел на галузь – руйнівний. Борги на БР – це гроші, буквально вимиті з обігу виробників, які могли бути направлені на відновлення, у тому числі, генерації», – підкреслив Соколовський.

Він зазначив, що найгостріший удар припадає на відновлювану енергетику та маневрову генерацію (газопоршневі установки, когенерацію).

«Це парадокс: Україна декларує критичну потребу у гнучкості системи, але саме ті, хто цю гнучкість забезпечує, залишаються без грошей», – пояснює експерт.

Разом з тим, він розповів про рішення, які треба запроваджувати негайно, щоб уникнути негативних сценаріїв для енергетики. Зокрема, на його думку, держава має напряму субсидувати підприємства критичної інфраструктури, яких не можна відключати за накопичені борги за електроенергію.

Також Соколовський вважає за потрібне провести реформу розрахунків із «постачальником останньої надії»: «Укрінтеренерго» має отримати державні фінансові гарантії, аби зупинити накопичення мільярдних боргів, що виникають не з його вини.

«Зупинка приросту нових боргів: жорстка платіжна дисципліна. Лише зупинивши появу нових боргів, ми зможемо залучити фінансування для покриття старих», – додав голова правління АСЕУ.

«Ці кроки мають бути реалізовані протягом найближчих декілька місяців. Інакше енергосистема увійде в наступну зиму з фінансовим розривом, який не перекрити жодними кредитами, що призведе до незворотної деградації мереж та генерації», – резюмував експерт.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» сягнула близько 42 млрд грн – це на 21% більше, ніж роком раніше. Борг самого «Укренерго» перед учасниками балансувального ринку становить приблизно 22,9 млрд грн, що на 36% більше в річному вимірі.

