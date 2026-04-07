Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
Рада посилила контроль за боржниками
скріншот з відео

Продати майно стане неможливо до погашення боргу, але нових підстав для вилучення житла немає

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14005, який запроваджує автоматичну систему стягнення боргів із обмеженням на розпорядження майном боржника. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з новими правилами, після внесення людини до Єдиного реєстру боржників вона зможе користуватися своїм майном, але не зможе його продати, подарувати чи переоформити до повного погашення заборгованості. Водночас після сплати боргу всі обмеження зніматимуться автоматично без додаткових звернень.

Як працюватимуть нові обмеження для боржників

У профільному комітеті наголошують, що закон не вводить нових норм щодо вилучення або продажу єдиного житла. Всі правила залишаються чинними: стягнення можливе лише за рішенням суду та застосовується у виняткових випадках.

Народний депутат Ігор Фріс уточнив, що документ навіть посилює захист боржників у частині єдиного житла. «Нічого додаткового яке б дозволило забирати єдине майно боржника в законі немає. Навпаки поріг збільшено з 20 як зараз до 50 як буде МЗП при яких можливо стягувати житло за рішенням суду», – пояснив він.

Крім того, передбачено заборону на стягнення єдиного житла військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення. Також не допускається стягнення, якщо сума боргу не перевищує 432 тисячі гривень.

Єдине житло не забиратимуть: що змінює закон

Основна ідея закону – перевести процес стягнення боргів у цифровий формат. Система передбачає інтеграцію виконавчої служби з державними реєстрами, банками, платіжними системами, а також базами МВС і нотаріусів.

  • Після внесення до реєстру боржників:
  • нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди купівлі-продажу чи дарування;
  • банки блокуватимуть операції, які можуть свідчити про спроби уникнути стягнення;
  • сервіси МВС не дозволять переоформити транспорт.

Водночас після погашення боргу система автоматично фіксуватиме оплату, виключатиме людину з реєстру та зніматиме всі обмеження.

Автоматичні блокування і зняття обмежень

У пояснювальній записці зазначається, що нова модель має зробити стягнення боргів більш прозорим і менш залежним від людського фактору. Вона також покликана закрити існуючі «лазівки», коли боржники уникали відповідальності через переписування майна або виведення коштів.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому. 

