Рейтинг найбільших роботодавців регіонів України: у шести регіонах змінився лідер

Опендатабот оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні

Український сервіс моніторингу відкритих даних Опендатабот оновив рейтинг найбільших роботодавців України, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. У шести регіонах змінився лідер, а вісім компаній з рейтингу потрапили до Індексу Опендатаботу 2026, інформує «Главком».

Повідомляється, що беззаперечним лідером за кількістю робочих місць у масштабах всієї країни та Києва залишається Укрзалізниця. Наразі в компанії працює 169 952 співробітники. Водночас за рік штат перевізника скоротився на 4,9%.

У секторі роздрібної торгівлі першість тримає «АТБ-Маркет», який є найбільшим роботодавцем Дніпропетровщини. Компанія забезпечує роботою 46 649 людей, продемонструвавши зростання штату на 1,2% за рік.

Ситуація в областях виглядає наступним чином:

Полтавщина: Справжній ривок зробила мережа «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка»). Кількість працівників зросла на 16% і наразі становить 14 590 осіб.

Волинь: Новим лідером регіону стала компанія WOG (ТОВ «Петрол Контракт»). Кількість персоналу за рік зросла у 1,7 раза (до 5 490 осіб). Проте в компанії пояснюють такий стрибок консолідацією юридичних осіб, а не лише створенням нових робочих місць.

Київщина: Тут найбільшим роботодавцем є мережа магазинів «Фора» (Fozzy Group), де працюють 9 462 співробітники (+3% за рік).

Запоріжжя: На фоні складних безпекових умов лідером залишається «Запоріжсталь» (група СКМ). На підприємстві працює 8 039 фахівців, хоча штат скоротився на 6,3% порівняно з минулим роком.

Вінницька птахофабрика лідирує на Вінниччині та забезпечує роботою 6 636 людей: +11,3% за рік. Компанія входить до групи МХП, а також посіла перше місце у сфері сільського господарства у цьогорічному Індексі Опендатаботу.

На Львівщині найбільшим роботодавцем є ОККО-Драйв із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.

На Житомирщині лідирує ще один учасник Індексу Опендатаботу – мережа АЗК UPG (ПП Укрпалетсистем) – 4 154 співробітників. За рік компанія збільшила штат на 8%. Компанія входить до групи ЮПіДжі.

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів Файно Маркет (ТОВ Вересень плюс), що має 3 569 працівників. За рік співробітників побільшало на 7%.

Тернопільщина представлена заводом кабельних мереж Се Борднетце-Україна з 3 215 працівниками: – 9% за рік.

Завод Флекстронікс ТЗОВ – найбільший роботодавець Закарпаття. Штат компанії зменшився за рік на 6% до 2 408 працівників.

У Чернівецькій області вже другий рік поспіль лідирує мережа магазинів Тайстра груп – 1 163 співробітники. Водночас за рік працівників поменшало на 6%.

На Херсонщині лідерство цьогоріч за Taurt Medical (ТОВ Медикгруп). У компанії працює 426 людей: −6% за рік.

