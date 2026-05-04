Рейтинг найбільших роботодавців регіонів України: у шести регіонах змінився лідер

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Рейтинг найбільших роботодавців за регіонами
Опендатабот оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні

Український сервіс моніторингу відкритих даних Опендатабот оновив рейтинг найбільших роботодавців України, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. У шести регіонах змінився лідер, а вісім компаній з рейтингу потрапили до Індексу Опендатаботу 2026, інформує «Главком».

Повідомляється, що беззаперечним лідером за кількістю робочих місць у масштабах всієї країни та Києва залишається Укрзалізниця. Наразі в компанії працює 169 952 співробітники. Водночас за рік штат перевізника скоротився на 4,9%.

У секторі роздрібної торгівлі першість тримає «АТБ-Маркет», який є найбільшим роботодавцем Дніпропетровщини. Компанія забезпечує роботою 46 649 людей, продемонструвавши зростання штату на 1,2% за рік.

Ситуація в областях виглядає наступним чином:

  • Полтавщина: Справжній ривок зробила мережа «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка»). Кількість працівників зросла на 16% і наразі становить 14 590 осіб.
  • Волинь: Новим лідером регіону стала компанія WOG (ТОВ «Петрол Контракт»). Кількість персоналу за рік зросла у 1,7 раза (до 5 490 осіб). Проте в компанії пояснюють такий стрибок консолідацією юридичних осіб, а не лише створенням нових робочих місць.
  • Київщина: Тут найбільшим роботодавцем є мережа магазинів «Фора» (Fozzy Group), де працюють 9 462 співробітники (+3% за рік).
  • Запоріжжя: На фоні складних безпекових умов лідером залишається «Запоріжсталь» (група СКМ). На підприємстві працює 8 039 фахівців, хоча штат скоротився на 6,3% порівняно з минулим роком.
  • Вінницька птахофабрика лідирує на Вінниччині та забезпечує роботою 6 636 людей: +11,3% за рік. Компанія входить до групи МХП, а також посіла перше місце у сфері сільського господарства у цьогорічному Індексі Опендатаботу.
  • На Львівщині найбільшим роботодавцем є ОККО-Драйв із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.
  • На Житомирщині лідирує ще один учасник Індексу Опендатаботу – мережа АЗК UPG (ПП Укрпалетсистем) – 4 154 співробітників. За рік компанія збільшила штат на 8%. Компанія входить до групи ЮПіДжі.
  • У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів Файно Маркет (ТОВ Вересень плюс), що має 3 569 працівників. За рік співробітників побільшало на 7%.
  • Тернопільщина представлена заводом кабельних мереж Се Борднетце-Україна з 3 215 працівниками: – 9% за рік.
  • Завод Флекстронікс ТЗОВ – найбільший роботодавець Закарпаття. Штат компанії зменшився за рік на 6% до 2 408 працівників.
  • У Чернівецькій області вже другий рік поспіль лідирує мережа магазинів Тайстра груп – 1 163 співробітники. Водночас за рік працівників поменшало на 6%.
  • На Херсонщині лідерство цьогоріч за Taurt Medical (ТОВ Медикгруп). У компанії працює 426 людей: −6% за рік.

«Главком» писав, що на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати. Робітничі спеціальності наразі на піку – роботодавці активно шукають фахівців із руками та профільною кваліфікацією. За словами експертів, конкуренція за таких працівників настільки висока, що за них буквально «полюють».

Раніше Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році. 

