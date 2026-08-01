Тарифи на газ у серпні: чи зміняться ціни

Газ для населення постачають вісім компаній

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи для побутових споживачів на серпень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Газправда».

Зазначається, що газ для населення постачають вісім компаній. Чотири із них пропонують річні тарифи, решта – як річні, так і місячні змінні.

Річні пропозиції традиційно не змінилися. Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. Місячні цінники у серпні коливаються від 8,46 до 27,59 грн за метр кубічний.

Базовими для населення є саме річні тарифи. На місячні, фактично ринкові, ціни споживачі можуть перейти хіба що за власним бажанням.

Додається, що переважна більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 млн домогосподарств – є клієнтами ГК «Нафтогаз України». Її тариф «Фіксований» – 7,96 грн за кубометр діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Нагадаємо, Міністерство енергетики спростувало чутки про підвищення тарифів на газ та електроенергію, які нібито зафіксовані в оновленому меморандумі з МВФ. «Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», – повідомили у відомстві.

До слова, з 1 серпня у Львові змінився тариф на воду. Міськрада наголосила, що він залишається одним із найнижчих в Україні.