Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни

Найдорожчим регіоном, де відчутно зросли ціни, цього разу виявився не Київ

Цього місяця у деяких українських регіонах відчутно зросли тарифи на холодну воду, як вдвічі, так у деяких регіонах і втричі, повідомляє «Главком» з посиланням на аналітику видання «Слово і діло».

Комунальники назвали це рішення вимушеним кроком, хоча торік у грудні Кабінет міністрів України просив відтермінувати зміни, але тепер незабаром нові ціни з'являться у платіжках решти українських міст.

Де в Україні зросли тарифи на холодну воду інфографіка: Слово і діло

У десяти українських містах тарифи вже набули чинності. Наразі вони показують таке зростання :

Вінниця (+216%);

Дніпро (+161,2%);

Запоріжжя (+144,5%);

Тернопіль (+138%);

Луцьк (+137,2%);

Івано-Франківськ (+132%).

Найменший зріст вартості кубометра:

Чернівці (+127,7%);

Ужгород (+112,9%); Рівне (+110%);

Черкаси (+105,1%).

Причиною різких підвищень видання назвало тривалу заморозку вартості комунальних послуг на одному рівні. Водночас ціни на холодну воду поки не змінювали у Кропивницькому, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Краматорську, Сумах, Чернігові, Херсоні, Києві, Хмельницькому, Львові та Харкові.

Найдешевша холодна вода наразі у Харкові (вартість водопостачання і водовідведення кубометра у місті становить 24,51 грн). У Львові тариф лише трохи вищий (25,88 грн), а у Хмельницькому – 27,39 грн, тоді як найвищі ціни за новими тарифами в Ужгороді (91,24 гривні), Тернополі (87,33 грн), Дніпрі (81,92 грн) та Вінниці (81,01 грн), тоді як найдешевша вода за новими тарифами у Черкасах (56,71 грн).

Нагадаємо, цьогорічна липнева інфляція трохи сповільнилася, хоча все одно залишається високою, тоді як у червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1%, порівняно з попереднім місяцем. Якщо порівнювати з червнем 2025 року, то поточні ціни зросли на 7,2%. При цьому базова інфляція в червні 2026-го, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025-го – 8,1%.