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Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни
Причиною різких підвищень є тривала заморозка вартості комунальних послуг на одному рівні
фото з відкритих джерел

Найдорожчим регіоном, де відчутно зросли ціни, цього разу виявився не Київ

Цього місяця у деяких українських регіонах відчутно зросли тарифи на холодну воду, як вдвічі, так у деяких регіонах і втричі, повідомляє «Главком» з посиланням на аналітику видання «Слово і діло». 

Комунальники назвали це рішення вимушеним кроком, хоча торік у грудні Кабінет міністрів України просив відтермінувати зміни, але тепер незабаром нові ціни з'являться у платіжках решти українських міст.

Де в Україні зросли тарифи на холодну воду
Де в Україні зросли тарифи на холодну воду
інфографіка: Слово і діло

У десяти українських містах тарифи вже набули чинності. Наразі вони показують таке зростання :

  • Вінниця (+216%);
  • Дніпро (+161,2%);
  • Запоріжжя (+144,5%);
  • Тернопіль (+138%);
  • Луцьк (+137,2%);
  • Івано-Франківськ (+132%).

Найменший зріст вартості кубометра:

  • Чернівці (+127,7%);
  • Ужгород (+112,9%); Рівне (+110%);
  • Черкаси (+105,1%).

Причиною різких підвищень видання назвало тривалу заморозку вартості комунальних послуг на одному рівні. Водночас ціни на холодну воду поки не змінювали у Кропивницькому, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Краматорську, Сумах, Чернігові, Херсоні, Києві, Хмельницькому, Львові та Харкові.

Найдешевша холодна вода наразі у Харкові (вартість водопостачання і водовідведення кубометра у місті становить 24,51 грн). У Львові тариф лише трохи вищий (25,88 грн), а у Хмельницькому – 27,39 грн, тоді як найвищі ціни за новими тарифами в Ужгороді (91,24 гривні), Тернополі (87,33 грн), Дніпрі (81,92 грн) та Вінниці (81,01 грн), тоді як найдешевша вода за новими тарифами у Черкасах (56,71 грн). 

Нагадаємо, цьогорічна липнева інфляція трохи сповільнилася, хоча все одно залишається високою, тоді як у червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1%, порівняно з попереднім місяцем. Якщо порівнювати з червнем 2025 року, то поточні ціни зросли на 7,2%. При цьому базова інфляція в червні 2026-го, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025-го – 8,1%.

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Теги: тарифи вода комуналка

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