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У Львові зміниться тариф на воду: названо нову вартість

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Львові зміниться тариф на воду: названо нову вартість
Попередній тариф уже не покривав поточних витрат «Львівводоканалу»
фото: glavcom.ua

Міськрада наголосила, що тариф залишається одним із найнижчих в Україні

З 1 серпня у Львові зміниться тариф на воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«Востаннє тариф на водопостачання та водовідведення у Львові переглядали ще у 2022 році. За цей час у рази зросли витрати на електроенергію, а також подорожчали реагенти, паливо, матеріали та оплата праці. Попередній тариф уже не покривав поточних витрат «Львівводоканалу», – пояснюється у повідомленні.

Зазначається, що з 1 серпня тариф становитиме 56,38 грн за 1 куб. м. Міськрада наголосила, що він залишається одним із найнижчих в Україні.

Що це означає для львів’ян?

  • за споживання близько 3 куб. м на місяць платіж збільшиться приблизно на 92 грн;
  • за споживання 9 куб. м – приблизно на 275 грн.

«Ці кошти потрібні для безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення: оплати електроенергії, реагентів, пального, ремонтних матеріалів і праці людей. Для родин, яким складно оплачувати житлово-комунальні послуги, продовжує діяти державна програма житлових субсидій», – додала міська рада.

До слова, мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами. Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству.

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Теги: тарифи Львів комуналка

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