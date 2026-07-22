Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни
У міністерстві готують дорожню карту реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року
фото ілюстративне

Мораторій на тарифи діятиме до завершення воєнного стану

Міністерство енергетики спростувало чутки про підвищення тарифів на газ та електроенергію, які нібито зафіксовані в оновленому меморандумі з МВФ. Про це Міненерго повідомило в Telegram, пише «Главком».

Що насправді написано в меморандумі

За словами міністерства, останнім часом лунають тези, що документ нібито «фіксує» підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. У Міненерго це заперечили: у меморандумі йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору, яку планують завершити до кінця 2026 року. Це аналітична й планувальна робота, наголосили в міністерстві, а не рішення про зміну цін.

«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», – повідомили у відомстві.

Що передбачає дорожня карта

У Міненерго уточнили, що під час підготовки документа першочергово опрацьовують механізм посиленого соціального захисту – розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств. Цей механізм має запрацювати ще до будь-яких можливих тарифних змін.

У міністерстві порівняли ситуацію з попередніми переглядами програми МВФ: документ традиційно описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов'язання підвищити тарifs під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ для населення діє в Україні з літа 2022 року і, згідно із законом, триватиме до завершення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Раніше подібні чутки про майбутнє зростання тарифів уже виникали після оприлюднення попередніх редакцій меморандуму з МВФ.

Читайте також:

Теги: тарифи Міненерго гроші комуналка Telegram робота населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документ вважається прийнятим автоматично після закінчення 45-денного терміну
Тихо і без голосування: Румунія схвалила закон про об'єднання з Молдовою
24 червня, 22:40
Україна одержала $3,39 млрд на реформи та євроінтеграцію
Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця
23 червня, 12:00
69-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
69-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
23 червня, 21:53
На знімках видно, що частина могил перекосилися від води
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
20 липня, 11:09
Бізнес пропонує відмовитися від механічного підвищення тарифів
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%
6 липня, 13:23
Заборона на купання є вимушеним тимчасовим заходом і діятиме до 7 липня
На Львівщині майже 30 дітей після купання в озері потрапили до лікарні
4 липня, 18:44

Особисті фінанси

Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни
Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни
Курс валют 22 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 22 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Де в Україні отримують найбільші пенсії: рейтинг регіонів
Де в Україні отримують найбільші пенсії: рейтинг регіонів
Пальне подорожчало: ціни на АЗС 22 липня 2026 року
Пальне подорожчало: ціни на АЗС 22 липня 2026 року
Сезон відпусток. «Укрзалізниця» розповіла, чи зміниться вартість квитків на поїзди
Сезон відпусток. «Укрзалізниця» розповіла, чи зміниться вартість квитків на поїзди
Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 21 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
92K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
82K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua