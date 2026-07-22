Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни

Мораторій на тарифи діятиме до завершення воєнного стану

Міністерство енергетики спростувало чутки про підвищення тарифів на газ та електроенергію, які нібито зафіксовані в оновленому меморандумі з МВФ. Про це Міненерго повідомило в Telegram, пише «Главком».

Що насправді написано в меморандумі

За словами міністерства, останнім часом лунають тези, що документ нібито «фіксує» підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. У Міненерго це заперечили: у меморандумі йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору, яку планують завершити до кінця 2026 року. Це аналітична й планувальна робота, наголосили в міністерстві, а не рішення про зміну цін.

«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», – повідомили у відомстві.

Що передбачає дорожня карта

У Міненерго уточнили, що під час підготовки документа першочергово опрацьовують механізм посиленого соціального захисту – розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств. Цей механізм має запрацювати ще до будь-яких можливих тарифних змін.

У міністерстві порівняли ситуацію з попередніми переглядами програми МВФ: документ традиційно описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов'язання підвищити тарifs під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ для населення діє в Україні з літа 2022 року і, згідно із законом, триватиме до завершення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Раніше подібні чутки про майбутнє зростання тарифів уже виникали після оприлюднення попередніх редакцій меморандуму з МВФ.