Курс валют 1 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 1 серпня 2026 року. Порівняно з 31 липня, курс долара, євро і польського злотого не змінилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69, євро – 51,27 грн, польського злотого – 11,90 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,6916 51,2747 59,8197 11,8975 54,9847 Ощадбанк 44,55 / 45,10 51,05 / 51,95 58,20 / 60,40 11,30 / 12,10 53,70 / 55,60 Приватбанк 44,25 / 44,85 50,70 / 51,70 - - ПУМБ 44,50 / 45,10 51,30 / 52,00 59,20 / 60,60 11,75 / 12,05 - monobank 44,44 / 44,83 51,05 / 51,75 - - - Райффайзен 44,50 / 45,90 51,00/ 51,60 57,60 / 61,10 11,25 / 12,25 52,40 / 56,20 OTP Bank 44,60 / 45,10 50,95/ 51,95 - - 54,50 / 55,50 Укрсиббанк 44,40 / 44,95 50,80 / 51,80 58,50 / 60,90 - 54,00 / 56,00

* курс валют станом на 11:00 1 серпня 2026 року

За тиждень євро, польський злотий і швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США і британський фунт подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.