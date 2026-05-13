Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці

Hyundai Tucson і Volkswagen Tiguan – беззаперечні лідери квітня

У квітні 2026 року в Україні зареєстрували понад 13,6 тис. бензинових легкових автомобілів – на 15% більше, ніж за той самий місяць минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Із загального обсягу 2,4 тис. одиниць – нові автомобілі, що на 12% більше, ніж торік. Імпортованих вживаних бензинових авто ввезли 11,2 тис. – на 16% більше порівняно з квітнем 2025-го.

Топ нових бензинових авто

Серед нових бензинових легковиків квітня беззаперечний лідер – Hyundai Tucson: 182 зареєстровані одиниці. Далі – решта п'ятірки:

BMW 3 – 132 автомобілі;

Mazda CX-5 – 130 одиниць;

Skoda Karoq – 123 автомобілі;

Suzuki SX4 – 116 машин.

Топ вживаних бензинових авто

На вторинному ринку першим став Volkswagen Tiguan – 730 одиниць. За ним – Volkswagen Golf (692 авто) та Nissan Rogue (612 одиниць). Замикають п'ятірку:

Audi Q5 – 605 машин;

Audi A4 – 352 автомобілі.

Загалом бензинові легковики продовжують нарощувати попит, а основу ринку формують вживані імпортні автомобілі.

Інфографіка: Главком

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року загальний ринок легковиків в Україні – нових і вживаних – становив майже 65,5 тис. автомобілів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До слова, квітень 2026-го встановив рекорд і на загальному ринку вживаних авто: тоді зареєстрували 19 323 одиниці – найбільше з початку року. Втім, порівняно з квітнем 2025-го ринок просів на 9,1%.