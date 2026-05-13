Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Бензинові легковики продовжують нарощувати попит, а основу ринку формують вживані імпортні автомобілі
Фото ілюстративне

Hyundai Tucson і Volkswagen Tiguan – беззаперечні лідери квітня

У квітні 2026 року в Україні зареєстрували понад 13,6 тис. бензинових легкових автомобілів – на 15% більше, ніж за той самий місяць минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Із загального обсягу 2,4 тис. одиниць – нові автомобілі, що на 12% більше, ніж торік. Імпортованих вживаних бензинових авто ввезли 11,2 тис. – на 16% більше порівняно з квітнем 2025-го. 

Топ нових бензинових авто

Серед нових бензинових легковиків квітня беззаперечний лідер – Hyundai Tucson: 182 зареєстровані одиниці. Далі – решта п'ятірки:

  • BMW 3 – 132 автомобілі;
  • Mazda CX-5 – 130 одиниць;
  • Skoda Karoq – 123 автомобілі;
  • Suzuki SX4 – 116 машин.

Топ вживаних бензинових авто

На вторинному ринку першим став Volkswagen Tiguan – 730 одиниць. За ним – Volkswagen Golf (692 авто) та Nissan Rogue (612 одиниць). Замикають п'ятірку:

  • Audi Q5 – 605 машин;
  • Audi A4 – 352 автомобілі.

Загалом бензинові легковики продовжують нарощувати попит, а основу ринку формують вживані імпортні автомобілі.

Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці фото 1
Інфографіка: Главком

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року загальний ринок легковиків в Україні – нових і вживаних – становив майже 65,5 тис. автомобілів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До слова, квітень 2026-го встановив рекорд і на загальному ринку вживаних авто: тоді зареєстрували 19 323 одиниці – найбільше з початку року. Втім, порівняно з квітнем 2025-го ринок просів на 9,1%.

Читайте також:

Теги: автомобіль ринок рекорд автопром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 березня Брітні Спірс затримали за водіння авто у нетверезому стані
Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння
1 травня, 15:47
Щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах: Росія отримала рекордний тиск на свій нафтовий сектор
Україна б'є по нафті РФ: квітень – рекорд за чотири місяці
1 травня, 08:05
Під Києвом зіштовхнулися кілька автівок
Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)
28 квiтня, 19:49
Іспанія, Велика Британія та Польща є головними покупцями українських яєць у 2026 році
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
23 квiтня, 12:24
На місце події вже прибули правоохоронці
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
22 квiтня, 16:58
Якщо ціни на дизель дійдуть до 100 грн за літр, це стане непідйомним тягарем для аграрного сектору і для економіки в цілому
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
18 квiтня, 19:30

Особисті фінанси

Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на хліб в Україні зростуть іще на чверть: аналітики назвали причини
Ціни на хліб в Україні зростуть іще на чверть: аналітики назвали причини
Міжнародний день медичної сестри: скільки в Україні вони заробляють
Міжнародний день медичної сестри: скільки в Україні вони заробляють
Курс валют 12 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua